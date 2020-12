La mentira tiene patas cortas y Cámaras encendidas: El ministro González y el intendente de Clorinda riendo y burlándose del eterno Bloqueo a Clorinda

788 total views, 788 views today

Un micrófono y cámara abierta, un descuido puso en evidencia lo que venimos denunciando, el modelo del gobierno formoseño de Gildo Insfran, es un modelo de mentira, del abandono, la burla y los AVASALLAMIENTO de derechos, denunció la concejal Gabriela Neme al difundir el video donde se los escucha muy divertidos al ministro de Seguridad, Justicia y Gobierno de Gildo insfran, el doctor Jorge Abel González y al intendente de Clorinda Manuel Celauro divirtiéndose alegremente y chacoteando jocosamente, sobre la penosa y angustiante situación que atraviesa el pueblo clorindense por el eterno, caprichoso e injustificable bloqueo de su ciudad.

Acá no se sarazea, acá se usan términos en guaraní para aparentar ser populares sin saber lo que significa, y reírse del perverso bloqueado pueblo clorindense, cuestionó Neme

La saraza formoseña no es ni vyrorei (pavada) ni kachiai (simpático), es nada más y nada menos que reírse de los derechos y el dolor de todo un pueblo, cuestionó la edil formoseña

Que se burle el ministro diciendo que Clorinda está de pie, frente a su intendente, es una burla que duele, hay comerciantes fundidos, personas sin poder trabajar, clorindenses sin poder seguir su tratamiento médico, pero por sobre todas las cosas un pueblo agobiado, avasallado con políticas caprichosas que no tienen sustento científico, objetó la concejala justicialista.

Estamos gobernados por personas si empatia, sin sentido común, sin ningún tipo de límites dónde evidentemente solo buscan el poder por el poder mismo. Mi solidaridad con todos los clorindenses creo que varios deben rendir cuenta por burlarse alegremente de su pueblo, disparó Neme.-

La realidad es que el clorindense es muchas veces discriminado a la hora de requerir una consulta médica por ejemplo. Allí no cuentan con todas las especialidades y aparatos para estudios incluso muy básicos de salud.

