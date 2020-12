La Nación: Escándalo en Formosa por una cerveza en un hotel de varados

5

La provincia de Formosa cerró ayer el período de 14 días hábiles que le dio la Corte Suprema de la Nación para dejar ingresar a su territorio a unos 8.321 varados, con un escándalo que se produjo en un hotel destinado a personas que hacen la cuarentena.

El hecho sucedió el sábado a la noche y sirve para ilustrar las durísimas y polémicas formas con las que el gobierno de Gildo Insfrán decidió implementar las medidas sanitarias para mantener a raya al Covid-19.

El dueño del hotel Asterión, Patricio Evans, fue maniatado contra el suelo como si fuera un delincuente peligroso en su propio establecimiento, e incluso sufrió un principio de asfixia ya que padece problemas respiratorios y EPOC.

Pero lo más insólito es el motivo por el cual se produjo este incidente que no tardó en convertirse en un escándalo en toda la provincia: Evans intentó servir la cena a uno de los pasajeros del hotel acompañada por un porrón de cerveza, como venía haciendo desde hacía unos días, sin ningún inconveniente.

Un policía que estaba de guardia en el primer piso donde se hospedan los varados, haciendo estricta vigilancia para que no salgan de las habitaciones, le dijo a Guillermo Evans, el padre de Patricio, de 72 años, que estaba prohibido servir bebidas alcohólicas. El policía estaba haciendo guardia por primera vez en el Asterión y había llegado para reemplazar a un compañero.

Evans le explicó que venían haciéndolo hacía unos días y que nadie le había dicho nada sobre la prohibición de servir una bebida alcohólica a los huéspedes que habían abonado su pensión completa. Se generó un entredicho y le avisaron al hijo, que estaba a 30 cuadras atendiendo un restaurante de la familia.

“Fui corriendo y llegué un poco nervioso, lo admito, también admito que empujé a uno de los policías”, explicó Patricio a LA NACION.

“Luego de que mi padre me avisara, vine al hotel, le pedí al oficial que dejara la cena sobre una mesa donde solemos dejarle la comida a cada huésped, para que nosotros luego le podamos avisar por Whatsapp. Entonces me dijo que estaba prohibido que una persona alojada en un aislamiento pago consumiera alcohol. No sabía que estaba prohibido. Es una barrera sanitaria de aislamiento, no una Penitenciaría”, señaló.

Los policías lo redujeron como si se tratara de un delincuente peligroso, lo maniataron y le pusieron una rodilla en el pecho para inmovilizarlo cuando el hombre no se estaba resistiendo, todo en su propio establecimiento.

El sistema pago para ingresar a Formosa

En Formosa, quien tiene dinero para pagarse un hotel para hacer la cuarentena, puede optar por pagar 14.000 pesos al Estado provincial en concepto de dos hisopados (uno al comienzo y otro al final de la cuarentena) y custodia policial.

Además, debe abonar de su bolsillo eligiendo entre una lista de hoteles disponibles para pasar los 14 días del aislamiento, como el establecimiento de la familia Evans.

En el caso del hotel de los Evans el costo por los 14 días es de 30.800 pesos, más 1.200 por día si se opta por la pensión completa. Lo cual arroja un total de 61.600 pesos para quien opte por ingresar por esa vía.

El pago de la policía es para cubrir el costo de poner a los efectivos dentro del hotel, en el mismo piso donde realizan el aislamiento. A veces los efectivos suelen tener actitudes más propias del régimen soviético, cuando vigilaban con celo a sus atletas, temerosos de que desertaran en medio de competencias internacionales.

“No los dejan salir al balcón y a veces tampoco dejan que se acerquen parientes para saludarlos desde lejos”, explicó Evans a este diario.

La alternativa para quien no tiene dinero es anotarse en la página, sacar un turno y esperar semanas o meses a ser llamado por las autoridades y ser llevado a uno de los centros de aislamiento preventivo, donde los costos corren por cuenta de Formosa.

Hasta que llegó la orden de la CSJ que ordenó agilizar este trámite, dejándole a las autoridades formoseñas manos libres para implementar las medidas sanitarias que consideren apropiadas.

Los números de Formosa son de los mejores a nivel país. Formosa hasta el momento tuvo apenas un fallecido por Covid-19 y 268 contagiados, de los cuales 204 se recuperaron y 38 están activos.

El mal trago no terminó ahí para los Evans, que luego fueron imputados por la Policía en una causa por “Lesiones, Amenaza, Atentado y Resistencia contra la Autoridad y Coacción”, y ante su inminente detención, solicitaron a la jueza interviniente su exención de prisión al sentir vulnerados sus derechos.

Además, al tener domicilio conocido y negocios en Formosa, no eludirán la Justicia estando en libertad mientras dure el proceso penal que se les sigue, aseguraron.

Adicionalmente, las autoridades formoseñas sacaron una circular aclarando que estaba terminantemente prohibido tomar bebidas alcohólicas durante la etapa de cuarentena, sea en un centro de aislamiento de la provincia o en un hotel que cada varado paga de su bolsillo.

“Esto no es turismo”, dijo el ministro de Gobierno, Jorge González, principal vocero del Comité Covid que implementa las polémicas medidas.

Algunos sacaron cuentas y concluyeron que quienes ingresen a los hoteles o centros de aislamiento por estos días, ni siquiera podrán brindar con una sidra el próximo 24 de diciembre a las 12 de la noche. A pesar de estar perfectamente sanos y con hisopados negativos.

En medio de estas medidas durísimas, hace unos días se viralizó una fiesta privada en Laguna Blanca, el “pago chico” de Gildo Insfrán, que tuvo como organizador al sobrino del caudillo peronista. Hasta ahora nos conocieron medidas contra los que infrigieron las medidas de aislamiento, aunque González aseguró en la conferencia de prensa diario que se abrirá un sumario.

