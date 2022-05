La oposición consiguió mayoría y obligó al oficialismo a dar inicio al debate de Boleta Única. El FdT se opusó

16

La Cámara de Diputados aprobó este jueves por 132 votos contra 114 una moción impulsada por Juntos por el Cambio para que se debata en comisiones el proyecto de Boleta Única.

De esta forma, a partir del 11 de mayo las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto podrán avanzar en el debate, a pesar de que la oposición no reunió los dos tercios de los votos necesarios para discutirlo en el recinto este mismo jueves.

La moción fue aprobada por 132 frente 116 negativos y 3 abstenciones . El oficialismo la rechazó mientras que la izquierda, pese al furibundo discurso de Miriam Bregman, se abstuvo. “¿Me dicen de qué tamaño va a ser la boleta única papel? ¿Qué va a ser? ¿Una frazada?”, dijo la diputada de izquierda.

El tratamiento de las iniciativas comenzará la semana próxima y el dictamen deberá emitirse el 31 de mayo, según la moción aprobada por la oposición.

Al final de la sesión, Germán Martínez, presidente del bloque oficialista dijo que estaba “absolutamente en desacuerdo” con el proyecto. “Entiendo la dinámica de la negociación política para tratar de configurar una agenda parlamentaria. Estoy absolutamente en desacuerdo con cualquier intento de tratar reformas electorales sobre tablas sin dictamen de comisión”, dijo Martínez.

Rodrigo De Loredo Silvana Colombo

La oposición insistió en las ventajas de boleta única, tanto en materia de transparencia (evitará muchas trampas, advirtió) como de ahorro y medioambientales.

La chicana contra Massa

El debate no estuvo exento de ironías. El jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y la diputada Graciela Camaño, del interbloque Federal, le recordaron a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, que en 2016 él votó en favor de la instrumentación de la boleta única, pero electrónica.

Aquel proyecto sucumbió en el Senado y la reforma electoral quedó trunca. El oficialismo ahora se resiste a modificar el sistema electoral.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados Silvana Colombo

“Este debate ya fue dado, lo dimos en 2016. Entonces, 152 diputados votaron este proyecto, muchos de los cuales veo en el bloque del oficialismo. Entre ellos usted, señor presidente”, señaló Camaño. El presidente de la Cámara de Diputados tomó el guante. “Sí, la voté”, acotó.

López insistió en la cuestión. “En 2016, una mayoría de diputados votamos a favor de la boleta única electrónica, entre otros Usted, señor presidente, y otros compañeros del Frente de Todos. El único argumento que escuché del oficialismo para oponerse a esta iniciativa es que la boleta tradicional impulsa la militancia. Yo creo que el peronismo tiene más capacidad de dialogar, de acercarse al electorado, que repartiendo boletas de papel”, enfatizó López.

La diputada Graciela Ocaña (Pro) fue otra de las oradoras en favor de la reforma. Dijo que es necesario modificar el sistema “vetusto de selección de candidatos” y remarcó que si se hubiera aplicado la boleta única el año pasado, se hubieran ahorrado $3.000 millones de pesos , solo en las últimas elecciones. Entre los beneficios de este sistema de votación remarcó además el hecho de que es sustentable con el medioambiente.

Margarita Stolbizer en la sesión especial en Diputados.

Quien inició el debate fue el radical Mario Negri, quien anticipó que el proyecto volvería “seguramente” a las comisiones antes de ser aprobado. “Si no prospera los dos tercios, seguramente habrá un debate en las comisiones para que vuelva al recinto. Esto es hablar de transparencia. Y así como hablamos de boleta única, también tenemos que hablar de fecha limpia y extinción de dominio”, planteó el diputado Negri.

Un Congreso al límite de la parálisis

En lo que va del año, el Congreso sancionó una sola ley: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Recién esta semana, las 14 comisiones que fueron conformadas en la Cámara baja arrancaron con su agenda, aún restan constituir otras 32. Pese a tan bajo rendimiento, ya consumió $15.000 millones para su funcionamiento, casi el 40% del presupuesto asignado.

María Eugenia Vidal Silvana Colombo

Proyectos no faltan. Desde el 1° de marzo -fecha de inicio de las sesiones ordinarias- hasta ahora los diputados presentaron 1940 iniciativas. Casi todos fueron girados a sus comisiones respectivas, pero como la mayoría no se conformó aún, no pueden avanzar en su tratamiento.

Comments

comments