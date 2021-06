“La pandemia desnudó el autoritarismo y Formosa está en el top ten”, dijo Luis Juez

48

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, el cordobés, Luis Juez, dijo rotundamente que la pandemia por coronavirus, en el país y en el mundo, desnudó el autoritarismo de los gobernantes y en ese marco, remarcó que Formosa está en el top ten de ese estado.

El legislador nacional, famoso por la forma en dirigirse a las cosas públicas con su acento cordobés puro, habló en exclusiva con el columnista de 89.3 FM Radio Parque, Dr. Alfredo Carlos Barberis, en el programa “Sin Censura”, donde respondió todas las consultas, fiel a su estilo.

“Si hay un lugar en el mundo donde no hace falta definir por qué la gente honesta se tiene que juntar para enfrentar al autoritarismo, es en Formosa. El formoseño no necesita ninguna explicación, cátedra o discurso para que le haga ver claramente de que ya no hay lugar para regímenes autoritarios”, recalcó apenas iniciada la entrevista radial.

Agregó que “si algo bueno arrojó esta pandemia por coronavirus, si tiene algo bueno, es que desnudó a los regímenes autoritarios de la República Argentina, y lamentablemente ustedes los formoseños marchan en el top ten”, ironizó Juez.

Dijo que Formosa, en este contexto de degradación de los derechos mediante el gobierno autoritario de Gildo Insfrán, “se puede ver la pérdida de la calidad institucional, de arbitrariedades. No hace falta ser muy leído para darse cuenta que cualquier formoseño decente o se ha visto reflejado en ningún lugar del país estos últimos quince meses porque ha quedado en evidencia cómo funciona el régimen allí”, hizo saber.

Destacó que a él le daría vergüenza criar a sus hijos y nietos dentro de un esquema político totalmente distinto al del resto del país. “Es totalmente inadmisible lo que pasa en Formosa. La verdad que es un papelón. Yo no viviría ni media hora en Formosa, y lo digo sin intenciones de ofender a los formoseños. Lo digo con mucha responsabilidad y mesura”, subrayó con su habitual tono enfático de voz.

Afirmó que “es inadmisible que ocurran este tipo de cosas, que también suceden en Santiago del Estero, Santa Cruz y otras provincias, pero ninguna se iguala a Formosa. Es un papelón. Es inadmisible poder tolerar a este tipo de autoritarismo y autocracia. Es cualquier cosa menos un régimen democrático”, calificó.

Al referirse a Córdoba, contó que también allí deben lidiar ante situaciones de digitalización de todo lo que se lleva a cabo desde el gobierno de Juan Schiaretti, en perjuicio de quién es elegido como enemigo. Criticó a ese gobierno poniendo en relieve los problemas como inexistencia de la libertad de prensa y otros derechos. Se lamentó además que aquella Córdoba pujante, de la industria metalmecánica, el campo y otras iniciativas productivas, ya no está presente desde hace 22 años.

Por último, Juez subrayó que esta decadencia en Formosa y los puntos señalados, tiene lugar por culpa de una dirigencia política que no está a la altura de las circunstancias. “Cuando los tipos se perpetúan en el poder y no ven otra cosa que la posibilidad de darse lugar en su alocada cartera política y seguir, suceden estas cosas. Así funcionan lamentablemente y la gente se termina acostumbrando con la idea de que es lo único que hay. Pero no es así”, cerró Juez.

