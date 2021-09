“La parodia de Conferencia donde desde la censura, se desinforma y difama impunemente, pintan de cuerpo entero al modelo de mentiras de Gildo Insfran”

62

La periodista y abogada de Radio Parque Julieta González, que junto a su equipo periodístico fueran impedidos de ingresar para participar de la seudo “conferencia de prensa” convocada en la clandestinidad por el gobierno y la policía de la provincia, para intentar desacreditar una contundente investigación periodística, de la que participaron periodistas de ese medio y de medio nacionales, deploró la vergonzosa actitud del gobernador Gildo Insfran a quién acusó de “no haber entendido nada del categórico mensaje que los jóvenes le dejaron en las urnas” en las PASO.

Julieta González lamentó que el gobernador Gildo Insfran, haya demostrado que no entendió nada, o lo peor no le importa nada del claro y contundente mensaje que le dejó el pueblo formoseño en las urnas, que inicialmente pareció que interpretó el mensaje cuando el día subsiguiente de las elecciones desactivó los simulacros de las desagradables y politizadas conferencias de la Mesa del Covid, que eran un verdadero cadalso o paredón de ejecución para periodistas y medios independientes o para cualquier ciudadano que pudiera tener la mala suerte de caer en desgracia, con el grotesco personaje que presidia las parodias de conferencias donde no dejaban realizar a viva voz las preguntas a los periodistas.

Poner a un desacreditado y burdo personaje, al frente de una seudo conferencia, donde desde la discriminación y la censura a la prensa independiente, se busca impunidad para mentir, difamar y desinformar un informe de la cual formaron parte, habla de la inescrupulocidad de “el modelo” de atraso, relato y engaños del vitalicio Gildo Insfran

Zánganos, vividores, manga de bombolos, malnacidos, carrarotas….

Pero solo fue una ilusión de los más desprevenidos e incautos, porque horas después no solo salió totalmente enajenado a insultar y tratar de “zánganos, vividores” a los porteños, a menospreciar a los jóvenes que creen en la Libertad y a tratar de bombolos y cararrotas a los padres de alumnos que pedían clases presenciales, sino que encima pidió 25 años más de perpetuidad en el poder, para cambiar lo que haya que cambiar, cuestionó la periodista.

Para colmo una semana después volvió a reactivar a las ridículas parodias de conferencias, para volver a poner en escena al tristemente celebre personaje que con su “mediocridad”, “vulgaridad” y con los interminable, cansinos, inentendibles y sobreactuados monólogos diarios, propios de un charlatán, cansó y logró desbordar el hartazgo de toda la sociedad formoseña, evaluó Julieta González.

Insfran no entendió que los jóvenes ya no quieren vivir más en un Estado de abuso policial e impunidad, ni sometidos a las políticas populistas, clientelares y asistencialistas. Dijeron BASTA!!!, pero no escuchó, advirtió

Y, lo hace para intentar desacreditar un contundente informe televisivo de la cual formamos parte y estaba basado en una fundada denuncia penal elevada por el periodista de Radio Parque el doctor Gabriel Hernández, quién fue uno de los principales autores de la investigación y de la denuncia, explicó.

No es casual que nos hayan impedido el ingreso a la seudo Conferencia, a los periodistas que no respondemos a sus ordenes ni integramos la red de medios hegemónicos disciplinados por la billetera oficial, justamente donde iban a usar la conferencia como tribuna política para injuriarnos e intentar destruir un informe basado en una denuncia penal y donde cobarde y vilmente iban a tratar de “delincuente condenado” a un prestigioso colega y periodista que nunca fue acusado de “Roba Banco”, cuestionó.

Insfran en lugar de llamar a una conferencia “trucha”, para intentar justificar lo injustificable, tenia que haberle pedido inmediatamente la renuncia al ministro y destituido a la cúpula policial

Insfran en lugar de llamar a una conferencia “trucha”, para intentar justificar lo injustificable, tenia que haberle pedido inmediatamente la renuncia al ministro y destituido a la cúpula policial, para avanzar en el recambio ministerial y en la purga policial y de los testigos truchos con los que fabricaban causas y fundaban persecuciones y condenas para miles de formoseños, pero no….,no entendió nada, e hizo exactamente lo contrario y apeló a lo peor y más repugnante de su modelo, para hacer lo mismo que viene haciendo desde hace 38 años en el ejercicio del poder: censurar, discriminar, mentir, desinformar, injuriar, perseguir y descalificar a los que piensan diferente.

Nada nuevo bajo el sol del feudo formoseño, y nada que el voto valiente de los jóvenes y de los hombres y mujeres honestos y trabajadores de esta tierra no puedan desterrar definitivamente en las urnas el 14 de noviembre, concluyó Julieta González.

