La policía escrachó a Julieta González, a los doctores Canesín y Arce y al concejal Caballero por pedir el expediente de violencia de genero

Fueron a ver un expediente de violencia de genero, robo de bebe y amenazas de muerte de un puntero político del PJ, y terminaron violentados por una policial y escrachados públicamente por el Estado policial

La periodista Julieta González, Marcela Canesín, Juan Manuel Arce y el concejal de LIBRES Daniel Caballero, tras recibir la denuncia de una madre del San Juan I del robo de su bebe y amenaza de muerte por parte de su ex pareja protegido por el poder político y amparado por la complicidad policial, se trasladaron hasta la comisaria cuarta, donde fueron recibidos violenta y agresivamente por la comisario encargada del lugar.

La mujer policía totalmente ofuscada al identificar claramente que se trataba de periodistas de Radio Parque, de abogados del equipo jurídico de Libres y un concejal radical de ese espacio, con un comportamiento propio de talibanes del partido de gobierno, en todo momento y de manera prepotente y altanera se negó a mostrarle a los abogados el expediente de las denuncias de violencia de genero realizados por la madre, y la denuncia del robo del bebe y amenaza de muerte que compromete al violento que protege el poder político y el Estado policial.

Luego de pedirle Pase Sanitario, las credenciales y un poder de la mujer a la que la violentaron, la amenazaron de muerte y le robaron su bebe, la agente de policía perdió totalmente el control cuando advirtió que Julieta González, estaba registrando sus malos tratos, su caprichosa negativa a mostrarle los expedientes de denuncias contra el violento compañero que protegen, e intento impedir que la abogada y periodista saque fotos y registre lo que estaba pasando.

Cuando se le abalanza diciéndole que estaba prohibido sacar fotos sin autorización, Julieta González se le planta y le aclara que que esta acompañando a la denunciante y a los abogados y esta registrando sus malos tratos en ejercicio de su labor periodística, y que ella es funcionaria pública y está en una institución pública protegiendo a un delincuente violento, y que tiene todo el derecho de sacarle foto y filmar lo que sucedía, porque ellos son funcionarios públicos no talibanes del narco estado de Gildo insfran.

Inmediatamente intercedieron los abogados Marcela Canesín y Juan Manuel Arce, quienes se trenzaron en discusión contra la soberbia y politizada agente, para explicarle los derechos de la libertad de prensa, y de los abogados de tomar contacto con un expediente con denuncias tan graves, aunque el acusado pertenezca o milite en el PJ

EL PARTE POLICIAL

Altaneros y prepotentes, la conductora de un programa de radio y tres abogados del fueron local, ingresaron a la comisaria Cuarta exigiendo el número de expediente de una denuncia radicada por una mujer. Lo llamativo del caso es que ninguno de ellos quiso identificarse como corresponde hacerlo a todo funcionario y más aún si se tratara del representante legal de la denunciante.

El mediático episodio se dio alrededor de las 17.00 horas de este viernes, cuando cuatro personas ingresaron prepotentemente a la guardia de prevención de la Seccional Cuarta, exigiendo la entrega del número de expediente de la denuncia radicada por una mujer días atrás relacionado a la tenencia de su hijo, donde una de esas personas manifestó ser “periodista” de una conocida FM de esta ciudad, sin exhibir el carnet o identificación que la acreditara como tal, realizando filmaciones de todo el lugar y de los efectivos que les atendió, en tanto que las otras tres personas solo manifestaban que eran abogados, quienes tampoco se identificaron como tales, solo gritaban y exigían el número de expediente de una denuncia de violencia de genero y robo de un bebe, alterando con ello la tranquilidad del sitio habiendo otras personas realizando trámites legales en la dependencia quienes se mostraron sorprendidos por dicha situación.

Ante dicha situación, la supervisora de turno de la Seccional Cuarta, dialogó con los mismos, explicándoseles al no saber de quienes se trataban y máxime aún que ninguno quiso identificarse como tiene que hacerlo todo funcionario o patrocinante legal, dicha información no se la pueden brindar a extraños sin saber si se tratan o no de las personas que dicen ser, ante lo cual los abogados se identificaron pudiendo obtener de esa manera lo que habían solicitado.

En sede policial se iniciaron las actuaciones pertinentes con intervención del juzgado de Paz de turno.

