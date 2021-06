La policía inhumana y represora de Insfrán, robó las leñas para una olla popular

48

Por si algo le faltaba a este gobierno, ahora también se dedican a robar leñas que iban a utilizarse en una olla popular para paliar el hambre que padecen sectores comerciales de Formosa, forzados a cerrar y no trabajar hace casi un año y medio.

El brazo armado de Gildo Insfrán, la policía, que se convirtió en la ejecutora represiva de los caprichos del tirano gobernador, antes que atacar la delincuencia que opera libremente en los barrios y todos los sectores de la ciudad, ahora tiene por consigna también robar leñas y maderos para un fuego.

El comerciante local Pablo Siddig organizó para hoy una olla popular para los comerciantes que no pueden trabajar por este absurdo cierre de toda actividad en quince meses, en la esquina de Belgrano y Brandsen, frente a varios locales que tienen las persianas bajas, pero tuvieron enormes inconvenientes porque la policía les robó las leñas.

El atraco de robo de leñas y maderos tuvo lugar en horas de la madrugada- cuando los ladrones operan- y se llevaron muchos metros cuadrados de leñas y maderos que se iban a utilizar para hacer fuego. Obviamente que este delito de hurto propiciado por quienes deben prevenir precisamente el delito, habrá sido ordenado por las máximas autoridades provinciales, que la policía, hace rato convertida en una guardia pretoriana de Insfrán y sus funcionarios, lo ejecutó.

Indignado pero entero en su espíritu, se sorprendió ante tanta impunidad, Siddig se hizo presente esta mañana en el lugar para arrancar con la olla popular y se encontró con la curiosa realidad. La policía, en vez de reprimir delitos de los tantos que ocurren en la ciudad, cometió el delito de robar las leñas y maderos para el fuego.

A duras penas, se logró llevar a cabo la olla popular, pero no en el lugar previsto, que es un sitio público y sin afectación de los derechos de terceros, sino en un domicilio particular. La policía represora no los dejó.

“Lamentablemente están ensuciando y denigrando a la policía al mandarlos a robar nuestras leñas. Y está atentando contra una necesidad básica, que es comer. Es un crimen venir a reprimir ahora, y antes, robarse las leñas para reparar alimentos para la gente que realmente lo necesita”, se quejó el comerciante.

A metros, amenazantes se apostaron una enorme cantidad de policías, en varios móviles, listos para reprimir y entorpecer una acción solidaria. (En la foto, ante el móvil de FM Radio Parque, una mujer desesperada por la dura realidad que atraviesan, dijo que “hay hambre literal”, mientras de fondo se pueden observar varios locales comerciales cerrados).

