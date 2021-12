«La policía miente descaradamente, entraron violentamente arrojando gas, al grito «te dije que te iba a sacar HdP», dijeron

142

Las mujeres desalojadas brutalmente de la zona de las quintas de los funcionarios de Gildo Insfran, frente a la barrera donde se va a construir la futura costanera, desmintieron terminantemente el relato del comisario general Víctor Tellez, asegurando que le robaron a Andrea la propiedad y 60 mil pesos del allanamiento y que todo fue cuento para tapar el abuso policial.

«Presentaron un papel y cuando estaba por mostrarlo, nos empujaron. Nos sacaron nuestros celulares y nos golpearon» Dijo Carolina, hija de Andrea Salinas, la mujer detenida.

«Nadie se dio cuenta que mi bebe estaba adentro y tiraron gas lacrimógeno. Es mentira lo que dijeron los policías. Yo estaba en la cama cuando sentí el gas y me sacaron a mi bebe de mis brazos y no me la querían dar. En el video se lo ve a un oficial con mi bebe en brazos» sostuvo María, otra hija de Andrea.

«El abogado, actual abogado de la municipalidad, Fernando Rigotti se vendió. Cuando mi tía pidió el legajo a Rigotti para cambiar de abogado, se «perdieron» los papeles con los que contaba Andrea para constatar su estadía en el lugar. Perdió el papel de compra venta apropósito porque se vendió» dijo la sobrina que también vivía en el lugar de los hechos.

En cuanto a lo que dijo la Policía, que «las personas pusieron resistencia e incluso intentaron incendiar el domicilio», las mujeres lo desmintieron rotundamente y dijeron que mienten descaradamente «dicen eso para tapar que actuaron muy mal y se les pasó la mano. Nadie puso resistencia ni tampoco incendiamos nada».

