La policía represora de Insfrán comenzó una feroz cacería de comerciantes para meterlos presos

37

La Policía de Formosa, por órdenes del dictador gobernador Gildo Insfrán y demás acólitos, comenzó como en los tiempos de los Falcon verde, con una verdadera cacería de comerciantes que ayer estuvieron en la protesta y protagonizaron en la calle un incidente con un ministro, para meterlos presos, como está ocurriendo en el curso de esta mañana del martes 8 de junio.

Los comerciantes elegidos como blancos, listos para ser detenidos, son quienes ayer estuvieron esperando la salida de funcionarios del Consejo Covid para hacerles saber que ya no aguantan más con las prohibiciones de no poder trabajar por la pandemia de coronavirus. Jamás fueron atendidos y ayer no fue la excepción. Desesperados, olvidados y con la indiferencia de quienes gobiernan, los comerciantes trataron de abordar a los indolentes funcionarios.

Entonces se produjo un revuelo sobre la calle José María Uriburu, entre un vehículo oficial y algunos de la policía. Con el aparato represivo con que cuentan mediante los cuerpos paramilitares de la policía de investigaciones, se identificó a quienes protestaron y ahora los están metiendo presos.

Así, las redes del terror de los policías cayeron sobre los comerciantes, cuyo único pecado es pedir desesperadamente que atiendan la caótica y agónica situación que atraviesan. Ya fue detenido Marcelo Ocampo, propietario del boliche “Pepe Guapo” y liberaron pedidos de captura para otros comerciantes como Gabriela Padrón, Pablo Siddig, Patricio Evans, Gustavo Zenn y otros.

Ocampo fue trasladado a la Comisaría 8va. del barrio Nueva Formosa, donde estuvo el móvil de 89.3 FM Radio Parque, como se ve en la foto, protagonizada por la Dra, Julieta González. Con esta caza de ciudadanos comerciantes, el represivo gobierno de Insfrán pretende desbaratar una movilización de los miembros de este sector, prevista para antes del mediodía.

Antes de las 11 horas, dos abogados llegaron a la sede policial con los pedidos de eximición de prisión para el detenido y los que irán llegando mediante la impunidad oficial de detener a mansalva a ciudadanos que reclaman por sus derechos de modo legítimo.

Comments

comments