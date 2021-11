La policía se niega a entregarle la Caja de Alimentos, “anda a pedirle a Carbajal”, denunció el originario Sergio Mendoza que le dicen en Bartolome de las Casas

42

El dirigente originario Sergio Mendoza en comunicación con Radio Parque desde la colonia aborigen de Bartolomé de las Casas hizo referencia a la discriminación y persecución política que sufre por expresar sus ideas y la policia lo castiga no entregándole los módulos alimentarios del Gobierno provincial.

El ciudadano expresó que al dialogar con el oficial del destacamento cuando se hace la repartición de las cajas de alimentos, y le solicita la que le corresponde a su familia, los policias son los encargados de cuidar la entrega y son entre 30 policías se burlan y le dicen que vaya a pedírselo a Carbajal, y lo peor de todo es que hay gente que es empleada de la provincia sin embargo igual recibe estos alimentos de parte del gobierno, sin embargo él no cuenta con nada.

«Yo estos alimentos los necesito para mi familia por eso estoy reclamando, y conozco mucha gente por ejemplo discapacitados a quienes no les alcanza, y también hablo por esos, las cajas siempre sobran en esta oportunidad sobraron 100, los policías están encargados de cuidar a quién entrega que es una comisión qué se encarga de esto«, comentó.

Son un grupo de piqueteros todos esos peronistas, por eso estoy solicitando que me atienda alguien como por ejemplo el presidente de ICA, o Pablo Sosa que es el director de la comunidad, pero no tengo dinero para viajar a Formosa a plantear mi necesidad, por eso con mujeres y muchachos estamos viendo la posibilidad de cortar la ruta, y tal vez por eso me metan preso, pero tengo mucha bronca por esta situación«, manifestó.

Además indicó que es el destrato del gobierno hacia las comunidades aborígenes, las personas cuando se reparten las cajas alimentarias están desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 18 horas todo un día para recibir pocos alimentos, en mi caso no me dieron nada y estuve hasta las cuatro de la tarde la policía informa que hay peleas, empujones y todo tipo de altercados por esta cuestión, dijo.

Para culminar Mendoza dijo «Una vez me dijeron andá a pedirle a TN, y ahora al ex juez Carbajal porque participé de una de sus reuniones con la comunidad y por eso me insultan y me discriminan, porque yo les pido bien de buena forma pero ellos cuando reparten no estoy en la lista inclusive entregan las cajas a personas que ya fallecieron pero aún siguen en el listado, pero lo cierto es que la comunidad tiene hambre y encima de todo hay que sumarle que en el interior los precios de los alimentos siempre es más caro«, concluyó.

