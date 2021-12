Leal: “Por una ordenanza impulsada por “Cacho” García, “Coqui” Zarza se adueño del boxeo formoseño y esta matando la actividad”

524

Alfredo Leal, presidente de la asociación de técnicos de Boxeo en la ciudad de Formosa en comunicación con Radio Parque denunció la grave problemática vive este rubro del deporte, culpa del diputado Jorge “Coqui” Zarza y de “Cacho” García.

El referente manifestó que quiénes participan de este deporte lo hacen hace 40 años y al dejar la competición se dedican a enseñar y a la organización, siendo una vida que llevan en esto, y que en capital son 28 gimnasios nucleados en su entidad pero existen más y otros en el interior.

«El conflicto se generó con el señor Jorge “Coqui” Zarza desde hace mucho tiempo, qué fue electo como presidente porque pensamos que íbamos a poder trabajar tranquilos pero en el 2013 comenzamos a alejarnos de él por su mal manejo, decidimos fundar nosotros una organización para poder trabajar bien, se reunieron en ese entonces el intendente De Vido, esto fue en el 2015, Cacho García que era presidente del HCD, y este señor Jorge Zarza y sacaron una ordenanza el 28 de abril del 2015 donde determinaba que la única entidad autorizada a regir el boxeo en la ciudad de Formosa es la Federación Formoseña de Boxeo qué o casualidad el presidente es Jorge Zarza”, indicó.

“Entonces nos encontramos con la problemática de que como no pertenecemos a esta Federación, porque no es la única que rige el boxeo en el país y en nuestro caso nos fuimos con otra entidad que es la Comisión Mundial de Pugilismo, pero en la provincia no nos permiten organizar ningún evento de boxeo y es una lucha que llevamos desde el 2013 en adelante» relató.

Además sostuvo que decidieron ponerle un punto final a esta pasividad porque han ido por todos los canales posibles con la presentación de notas, solicitud de reuniones, nuevas elecciones en la Federación cosa que nunca se hicieron, porque siempre son a puertas cerradas y sin participación luego solamente sacan el comunicado en dónde se le otorga la presidencia a Zarza durante 4 años más, sin convocar a la gente del boxeo qué son los que deben participar en estas elecciones y no solo sus amigos que son quiénes lo van a votar.

«Tuvimos una reunión con el subsecretario de deportes y él se comprometió a ayudarnos y a colaborar, sobre todo porque el boxeo como tu deporte de base hace un trabajo de contención importante y es el objetivo principal de todos los gimnasios, transformar en buenas personas y sacar a los chicos de las adicciones, luego formar deportistas sí tenemos la suerte de sacar competidores a nivel nacional, pero se nos ha cercenado esta oportunidad por no estar de acuerdo con el manejo de este señor y su federación”, remarcó.

“No estamos de acuerdo por ejemplo que a un boxeador se le dé una licencia sin haberse hecho los estudios médicos correspondientes, porque no se sabe en qué condiciones de salud está ese chico, porque uno de los requisitos fundamentales es tener la aptitud física, estudios de vista, de oído, electroencefalograma, los estudios del corazón, todas las cosas que tiene que tener un deportista de base y los estudios psicológicos pertinentes porque es un deporte de alto riesgo, pero nada de esto hacen en ese lugar y nos alejamos sobre todo porque se empezaron a nombrar personas de su entorno que eran trabajadores municipales que desconocían totalmente lo que es el boxeo», explicó.

También enunció que se realizaron 5 campeonatos en Formosa con chicos que no estaban en la altura de las circunstancias para competir, todo por un fin económico porque un campeonato se hace con subsidios del estado y jamás ningún gimnasio recibió una sola ayuda de parte de esta Federación, y los subsidios los maneja íntegramente Zarza, pero la gota que rebalsó el vaso fue el hecho de que tienen un fiscal que tuvo un ACV hace más de dos meses por lo cual perdió su trabajo porque le quedaron secuelas, y querían realizar un evento en la cancha del Club Libertad del Eva Perón de forma libre y gratuita con el único fin de recaudar fondos en la cantina para esta familia, pero no lo permitieron porque dicen que el señor “Coqui” Zarza es el único que puede fiscalizar es evento.

«Nosotros no vamos a permitir que el señor Zarza fiscalice nuestro evento porque nuestra entidad tenemos fiscales, organizadores y árbitros, pero es un capricho que tiene el con todos nosotros y con todos los gimnasios porque le hemos dado la espalda hace mucho tiempo, es una persecución constante, no podemos organizar ningún tipo de boxeo porque él se presenta y pone como justificación esa ordenanza y por eso vamos a pelear para que se derogue la misma”, señaló.

“Por eso hemos hablado con gimnasios de la capital y vamos a comenzar con movilizaciones vamos a ir al INADI porque nos sentimos discriminados, vamos a ir a los Derechos Humanos, vamos a movilizarnos hacia la Subsecretaría de Deporte, a la municipalidad y a todos lados, hasta que esto se solucione para bien, porque tener un gimnasio significa pagar alquiler, comprar indumentaria, equipamientos y sostener todo eso y nosotros no tenemos fondos y no recibimos ayuda del Estado ni de nadie, cada uno con su gimnasio la rema cómo puede en Formosa», remarcó.

Leal dijo que hay gimnasio que no cobran cuota social porque quienes practican boxeo son chicos humildes, sostienen los lugares haciendo empanadas, pollos, corre alisando un evento y recaudar algo para poder comprar las indumentarias, en definitiva un trabajo más social, están trabajando con una organización que les brindó su asesoramiento y abogados que es la 14 de Septiembre, son esos los que están viajando hacia Formosa para ver cómo se destraba y se soluciona este problema porque es injusto que quiénes realmente trabajan en esto no lo puedan hacer.

Para culminar expreso qué Coqui Zarza, Cacho Garcia y el ex intendente De Vido son los autores de esta ordenanza, y tenía la esperanza de que las autoridades nuevas del municipio la deroguen pero tampoco le hicieron caso, por eso llegaron al límite de denunciar y realizar movilizaciones, porque cada gimnasio cuenta con 30 o 40 alumnos de los cuales no todos van a competir sino que otros van a recrearse inclusive hay gente mayor que va para bajar de peso, por lo tanto el mensaje es para las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto, para el intendente y los nuevos concejales para saber si están a la altura de las circunstancias y ver que pueden hacer para derogar esta ordenanza el Subsecretario de Deporte que convoca una reunión con el señor Zarza, para que nos explique porque no nos deja trabajar, para que el boxeo vuelva a ser un deporte libre, porque están restringiendo el derecho al deporte, la salud y al trabajo.

