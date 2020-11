Lee denunció que Gildo Insfran persiste en el abuso de poder, en la discrecionalidad y sigue poniendo trabas a los varados

3

788 total views, 788 views today

El abogado Carlos Lee en comunicación con Radio Parque explicó que el gobierno continúa poniendo trabas a las personas que quieren ingresar pese a la resolución clara de la CSJN.

El letrado manifestó que ya desde el mes de abril se vienen planteando restricciones de derecho que se agudizaron hasta llegar al cierre de los límites provinciales, siendo un abuso del poder, algo discrecional por parte del gobierno y en función de eso se comenzó a programar los habeas corpus, al notar la gran cantidad de personas que sufrían los mismo se decidió que lo correspondiente era un amparo de incidencia colectiva y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El representante de los miles de varados indicó “hoy la corte nos asistió con la razón porque indudablemente se estaban violando DDHH constitucionales y reconocidos en tratados internacionales, porque el gobernador debe gobernar para todos los formoseños no solo para un sector, y parece no entender que esas 13 mil personas que se encontraban fuera del territorio son formoseños, cuando no conseguí al algún fallo favorable comenzaba atacar de forma caprichosa a uno de los poderes del estado que es la justicia federal, algo aberrante porque los poderes deben ser respetuosos de los distintos poderes que conforman la república”.

Además sostuvo que se pueden ver los pasacalles que fueron colocando para desprestigiar todo esto, cuando se lo expuso la Cámara pero no entraron en razón, y ahora la CSJN lo obliga en poco tiempo a ingresar a todas esas personas que no ingresaron en ocho meses, esto no es una campaña política como la quieren hacer ver, sino que esto es por 13 mil personas que estaba fuera de la provincia a la buena de Dios, y hoy se tiene el conocimiento público de la situación por las repercusiones nacionales, el gobierno no entiende que se debe actuar en función del derecho y resguardo la salud y las medidas sanitarias que nunca se contradijeron.

Por su parte destacó “No se cuestionó el aislamiento obligatorio que es correcto, el tener controladas a todas las personas que ingresan como política sanitaria es prudente, pero lo que no pueden hacer es digitar quienes entran y quienes no, porque la lista de ingreso nunca fue transparente, algunos de los que nosotros representamos tenían número 2000 de ingreso y entraban otros con número 10000 acompañada por algún funcionario o puntero político, o hijos de funcionarios y eso actuaba en desigualdad ante la ley, de alguna manera acá se plasmaron todas las miserias y lo que se fue mostrando es que el gobierno comparte con vos mientras sos una persona sumisa y que le des la razón como a los locos”.

Seguidamente enunció que pese a que se enojen y pataleen la justicia aunque sea tardía llega, y en este caso a permitido a mucha gente regresar a sus hogares y que quieran hacer de esto una cuestión política es vergonzoso, porque esto es proteger a todos sin dejar a nadie fuera, o como si hubiesen ciudadanos de segunda pues se vio como se propagó la enfermedad en la provincia, por una médica que trajeron ellos mismos, luego un contagio masivo cunado se les había advertido que un hacinamiento de esa forma no era correcto y hasta que sucedió, pero cada vez que se quería corregir algo era desprestigiado y tratado de loco.

También indicó “nos acusaban de pelear con el gobierno y atentar contra la salud de los 640 mil formoseños, una mentira son mitómanos, recibieron recursos suficientes de la nación para paliar esta situación, es decir debían adaptar los centros según la cantidad de personas que había que aislar, como puede ser que en ocho meses no hayan podido hacerlo y en 15 días resulta que sí, esto demuestra que no era la voluntad política de ellos, y que salgan a hacer una tribuna política de esto es claro que la sociedad no les interesa, el ministro González estuvo en una conferencia de prensa conmigo y mintió y eso es lo malo porque quieren decir que nosotros los estamos atacando y no estamos defendiendo a esos que ellos dejaron fuera de esta provincia, quienes pedían a gritos ingresar y han pasado muchas cosas feas, se han muerto personas, otros no pudieron despedir a seres queridos, otros en situación de calle, y eso es falta de humanidad”.

El abogado expresó que cuando se dicen un gobierno solidario que defiende los DDHH en esta oportunidad lo que dicen con la boca no lo demuestran en acciones, pero la decisión de la CSJN es clara en 15 días deben ingresar las 8600 personas que aun están fuera, pero ello están tratando nuevamente de poner obstáculos siendo una terquedad que no se explica, por ejemplo les piden PCR negativo y les dan turno para los fin de semana y en muchos lugares los sábado y domingos no se hacen PCR, sin contar los vencimientos, porque el plazo es de 72hs, pero esto no es lo que dispone la Corte cuando habla de respetar las medidas sanitarias, hace referencia a ir a los centros de aislamiento y hacer la cuarentena.

Así mismo advirtió “poner obstáculos es pegarle una cachetada a toda esta gente, porque hay gente que no tiene dinero para pagarse ese PCR porque está en situación de calle y no sabe ni como hará para volver, yo no sé quién le asesora al gobernador de la provincia pero este hombre está atentando contra sus propios compoblanos, de esas personas que le permitieron llegar a ser gobernador, esto está mal, son formoseños, muchos de los jóvenes que se fueron a estudiar afuera es para ser profesional en esta provincia, hay gente que ya no tiene nada, sino tenés colectivos urbanos se debe contratar un remis, y desde Córdoba sale 30 mil pesos, el PCR 5000 pesos, es decir tiene que pagar 35 mil pesos para poder ingresar cuando no tiene ni siquiera para comer”.

Lee dijo “Ellos mismos cuestionaron que muchos PCR eran truchos, entonces porque no se los hacen en la provincia y tienen mayor tranquilidad, aunque no les crea eso de que eran truchos, porque siempre buscan una excusa para trabar el ingreso de las personas, cuando planteamos los habeas corpus decían que los que entran por el ingreso ordenado administrado pueden entrar gratis pero lo habeas corpus deben pagarse hotel, comida, hisopados, cuando más de 1500 millones de pesos han recibido para sortear esta pandemia, no pueden decir que tienen plata para gastar en pasacalles, movilizaciones con vales del estado, pero tenés plata para traer a tus compoblanos, y cuando la gente no pueda entrar por estos motivos dirán que renunció, todos los artilugios para salirse con el caprichito que tienen”.

Para culminar señaló que le diría a cada uno de los varados que vengan aunque no tengan nada y que el gobierno les haga el PCR , hay gente que viene a dedo porque ya no tiene nada, si Insfran es el gobernador que cuida a todos debe atender a estos ciudadanos a menos que exista ciudadanos de segunda, que mueran afuera entonces, se están equivocando y se lo marcó la Cámara, la Corte Suprema, no están haciendo las cosas como corresponde, por supuesto no el TSJ de la provincia porque son obsecuentes con el gobierno, ni la Cámara de Diputados, haciendo ley una estrategia sanitaria que deja 13 mil personas afuera, pero a extranjeros que vienen a cobrar subsidios que les dieron ellos a esos atienden en hoteles, en estos casos el fiscal es quien debe intervenir y ver si no se incumplió deberes de funcionario público, de abuso de poder, de abandono de persona, pero no lo va a hacer por eso cuando esto se normalice se analizará la posibilidad de realizar las acciones que deben establecerse contra aquellos que han actuado negligentemente o dolosamente contra estas personas.

Comments

comments