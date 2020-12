Leo Fernández Acosta envió una carta documento al ministro González

6

La relación mediática entre el licenciado Leonardo Fernández Acosta y el ministro Jorge González es tirante, desde que Leo Acosta comenzó a participar activamente en las conferencias de prensa que le siguen al parte diario del Gobierno de Formosa.

Es que el periodista del diario El Comercial y Radio Parque FM 89.3 se convirtió en el periodista que le hizo al intolerante ministro González las preguntas más incómodas sobre el acontecer diario en la provincia, tanto en el marco de la pandemia como en ámbitos como el judicial y policial.

Esta vez y luego de las groseras agresiones y descalificaciones personales sufridas desde la tribuna oficial del Gobierno de la Provincia, Fernández Acosta judicializó, los excesos y abusos del poder diarios que se producen luego de las intervenciones ásperas diarias que toda la provincia espera ver con expectativas cada mediodía en sus casas. Y cansado de los ataques al trabajo periodístico y a la libertad de prensa, le envió al ministro una carta documento en la cual emplaza al funcionario a que “ratifique o rectifique” las afirmaciones que hizo en alusión al periodista, ante de emprender una acción judicial contra el desubicado ministro y todo el gobierno de la provincia que lo avala, respalda y festeja sus payasadas.

En la misma misiva-documento, Fernández Acosta le aclaró a González que si no se desdice públicamente y en el mismo ámbito sobre sus dichos, le iniciará acciones legales por calumnias e injurias.

“Jorge Abel González, habiendo Ud. proferido frases y dichos calumniosos e injuriantes que defenestran mi buen nombre y honor, asimismo que por el mismo hecho y oportunidad, ha Ud. difamado mi actividad laboral, mofándose de mi programa radial, agravando vuestra conducta lesiva por el hecho de haberlo realizarlo en el marco de un Informe Oficial emitido por radios locales, canales de Tv y redes sociales en el seno del denominado “Informe covid 19 del Consejo de Atención integral de la Emergencia para la Provincia de Formosa”, en el que Ud. ejerce la conducción en su carácter de Ministro de Gobierno” le dijo Fernández Acosta a González.

Continuó: “injurias y calumnias que se profirieran al momento de tocarle en turno responder una pregunta del suscripto absolutamente pertinente y de interés público, en tanto se había propagado por distintos medios de difusión un video en el cual Ud. y el Sr Intendente de Clorinda Manuel Celauro participaban de una conversación en la cual realizaban “chistes” sobre la interminable y trágica situación de cierre de la ciudad de Clorinda (bloqueo del libre tránsito entre otras decisiones de Vuestro Consejo) y las angustiantes consecuencias que ello acarrea, al tiempo que se reían afanosa y con particular alegría de las “chanzas” que generaban las publicaciones en redes sociales de la posible situación interminable de incomunicación y restricción de circulación de la ciudad”,

No sea ud. un mentiroso, muy bajo, muy ruin, esto es un armado, una operación, descontextualizó para inventar la excusa para hacer una interpretación falaz y de mala leche como la que hace ud en su programa radial como el de Tinelly comentando del Consejo, y se lo digo en la cara, no tiene cara para venir a decir eso, qué más quiere inventar señor sacando de contexto una conversación, deje de inventar, deje de inventar cosas que no son, cuándo me reí de Clorinda? ….

Además, siguió “también se observa y escucha el intercambio mutuo de “sticker” que se remitieron entre sus interlocutores en el video citado”, explicó en el documento.

“Al tocarle en turno responder, comenzó con afirmaciones que demostraban claramente pretender eludir, negar absurdamente los hechos que habían alcanzado notoriedad pública, en lugar de contestar la pregunta y/o disculparse públicamente comienza a tejer frases y acusaciones a mi persona tratando de esta manera de soslayar los hechos inocultables y escandalosos”, sostuvo.

“En ese derrotero no escatima esfuerzos en difamarme diciendo ‘primero no se lo voy a explicar a ud’, ‘que le voy a tener que explicar porque digo burorei, embore etc); ‘de que me viene hablar de lo que ofendi’, ‘no saque de contexto una conversación para inventar la excusa señor, es muy bajo, muy ruin”, “sin lugar a dudas que esto se le haya ocurrido a la gente que ha empezado a circular el video, esto es una operación”, “le cabe alguno alguna duda a uds de que se trató de una operación?”, “qué dije yo de grave, explíqueme ud que tan afanosamente utiliza su tiempo radial para hacer el …¿cómo se llama el programa… el comentando del bailando lo que hacen los de la farándula comentando el programa de Tinelli… hee?”; “lo que ud hace es el comentando del Consejo porque todos sus programas se dedican uds exclusivamente a hablar de lo que decimos nosotros…”; “y la verdad es que va más allá de esto hicieron una emisión, hubo un diálogo, si al diálogo no lo contextualizamos y van a inventar la excusa que quieran¡…”, “haciendo una interpretación falaz y de mala leche como la que hace ud”; “cuándo me reí de Clorinda?… no sea ud. un mentiroso, y se lo digo en la cara, no tiene cara para venir a decir eso”, “qué más quiere inventar señor sacando de contexto una conversación, deje de inventar”, “somos muy distintos señor, no me transmita las proyecciones suyas a esta persona, yo no lo hago con ud”, “pero ciertamente están diciendo una verdad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurrió en la realidad”, “deje de inventar cosas que no son” enumeró en la Carta Documento.

“Por lo que lo intimo en el término de 24 hs de recibido la presente, proceda a rectificar y retractarse de los dichos y frases injuriosas utilizado el mismo medio público, bajo apercibimiento de que ante su silencio, negativa o contestación elusiva, dar inicio a las acciones de calumnia e injurias del Código Penal, daños y perjuicios, corriendo por su cuenta los costos y costas que ello genere” le advirtió.

