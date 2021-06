Leo Fernández repudió que “el cerdo de González haya revolcado a su padre en el chiquero en que convirtió a las conferencias del Covid”

98

El ministro de gobierno del gabinete de Gildo Insfran, Jorge Abel González escrachó como colaborador de la dictadura militar “al profe don Dario” padre de Leo Fernández Acosta, por haber sido personal penitenciario y por haber sido feligrés de la Iglesia Don Bosco y profesor de educación física del Colegio Don Bosco, en donde oficiaba el fallecido padre Lima.

El profe don Dario Fernández nunca fue acusado de ROBA BANCO, ni de ningún otro delito, y tiene más honorabilidad, afecto social y credibilidad que todo el gabinete multimillonario de Gildo Insfran

Don Dario Fernández nunca ostentó impúdicamente con dineros mal habidos ni un Toyota Land Cruizer XD blindada, ni un Volvo SX90, ni la Toyota Hilux SRV 4×4. Nunca se dio vuelta como panqueque, nunca traicionó sus principios ni a su familia con ninguna Eunice. Sin embargo un delincuente lo escrachó impunemente como a la peor basura, igual que a Pichón Motter, Guillermo Evans y a tantos otros.

El retorcido Jorge Abel González en plena conferencia de la mesa del Covid-19, molesto por una pregunta del licenciado Leo Fernández Acosta, sobre una carta remitida por Gildo Insfran poniéndose a disposición del general Colombo, el 10 de febrero de 1978 en plena dictadura militar.

El ministro González con el poder que le delegó Gildo Infran, convirtió a la conferencia del Covid en un escenario de linchamiento mediático diario a honorables ciudadanos, comerciantes, sacerdotes, profesionales, periodistas y medios que no disciplinan al pensamiento único que quieren imponer

Y, como para desviar la atención y lastimar al periodista, disparó maliciosa e inescrupulosamente contra el estimado y honorable profe Dario Fernández, que ingresó al servicio penitenciario en la época de Perón e hizo su carrera como administrativo y contable de esa fuerza, y luego junto a su familia dedicaron sus esfuerzos y fe cristiana para servir a la iglesia y a la comunidad del Barrio Don Bosco.

Leonardo Fernández Acosta le respondió al ministro Jorge González luego que acusara vilmente a su padre de haber trabajado para el ex gobernador sentenciado por delitos de lesa humanidad el fallecido Juan Carlos Colombo.

El comunicador cuestionó en primer término que desaparecieron documentos muy importantes que podían haber aclarado lo sucedido durante esta etapa negra del país, en donde desaparecieron y fueron secuestradas personas por sus ideas políticas, esto es de público conocimiento porque durante el juicio del dictador cuando se solicitó los archivos en el 2009, la provincia respondió que lo había destruido, lo cual significó que la defensa de las víctimas, encabezados por el docto pedro Velázquez Ibarra, se quedarán sin un elemento tan importante para armar el rompecabezas de lo sucedido en esa época, en la cual se ofreció como colaborador Gildo Insfran.

“El gobierno de Formosa no se presentó como querellante, algo que hicieron todas las demás provincias e incluso el gobierno nacional ante los delitos de denuncias por lesa humanidad de la última dictadura, pero en Formosa el gobierno de Gildo Insfrán no lo hizo, no estuvo al lado de las víctimas que sufrieron violaciones de los Derechos Humanos, esto se lo pueden preguntar al Dr. Dardo Caraballo que fue abogado en las causas y ahora está hablando maravillas del gobierno de Insfran”, resaltó.

Mi viejo es el tipo más honesto que yo conozco, y le pido disculpas por toda esta basura política del gobierno como lo es González porque tratan de ensuciar lo de esta manera

Además sostuvo que se lo pueden preguntar a muchos que participaron como abogados, víctimas, al doctor Pedro Velazquez Ibarra, que fue detenido por la dictadura militar, y a todo el que participó de la megacausa Colombo que fue la primera en juzgar a un gobernador dictador en el país, y que ellos expliquen porqué el gobierno no se presentó como querellante y cuál fue la postura que tomó Gildo Insfran.

“Es más mantuvo en su cargo a un ministro muy relacionado con la dictadura en ese momento que fue Elvio Borrini, luego reemplazado por el inefable ministro Jorge González, que con las sandalias, la melena y la yica, trabajando con los aborígenes y para la ligas agrarias y los productores del Bañado la Estrella, parecía tener las características ideales para el cargo, pero hoy el candidato es otro, luego que el kirchnerismo hace suya la lucha por los Derechos Humanos algunas causas avanzan pero si se consulta abogados como Velázquez Ibarra que decía que estaban solos y que era cómo luchar contra molinos de viento“, recalcó.

El periodista afirmó que jamás la provincia de Formosa tuvo compromiso de parte del gobierno con las denuncias de delitos de lesa humanidad, es más seguía manteniendo como funcionario a represores, inclusive las usinas de información que son Canal 3 Canal 11 y Radio Tropical hacían un espacio de silencio no transmitiendo el juicio a Colombo, es en este marco en el que aparece una nota que fue elevada en 1978 y tiene entrada en la Casa de Gobierno con expediente letra I-5027 con fecha recibido del día 10 de febrero del año 1978, en donde el hoy gobernador Gildo Insfrán ofrece sus servicios al dictador Colombo.

“Fue esta la pregunta que le hicimos al ministro González, porque hay que aclarar que es una conferencia pública y se puede preguntar lo que uno quiera, esto lo tiene que saber González, pero ante esta pregunta el respondió diciendo que esto es la campaña electoral de la prensa partidaria”, afirmó Acosta Fernández.

Acosta respondió “mi padre entró y fue empleado del servicio penitenciario en la época de Perón, muchísimos años antes de la dictadura hizo toda su carrera en la parte de la fuerza que es contable es decir su tarea era de oficina, no era un oficial que estaba en contacto con los presos sino que se dedicaba a la administración de los recursos dentro de la penitenciaría, es decir estaba en una oficina, pero evidentemente González está tan prostituido, que no le importa ni siquiera vender lo poco que le queda de humanidad.

Mi viejo pasó por la dictadura cómo pasó cualquier otro argentino en ese momento, creo que el padre de González era gendarme, pero que no tiene nada que ver, como mi padre que era oficial de mediano rango, cumpliendo funciones contables, y en democracia termina su carrera en el Servicio Penitenciario Federal, pero quiero decir que mi viejo es el tipo más honesto que yo conozco, y le pido disculpas por toda esta basura política del gobierno como lo es González porque tratan de ensuciar lo de esta manera, pero si me llaman la atención que lo haya nombrado González sabiendo el aprecio que le tiene, sabiendo de quien está hablando y habiendo compartido tantas cosas con él, lo arrastre al lodo, al chiquero donde está acostumbrado a vivir”.

Para culminar Leonardo Fernández Acosta declaró que su padre nunca tuvo nada que ver con algún caso de tortura, desaparición o todas esas cosas que se juzgaron y quienes tuvieron una relación de este tipo pasaron por los tribunales, para que lo sepa González que está acostumbrado a tirar mierda y a revolcarse en su chiquero, su padre tuvo un hermano que fue torturado salvajemente, desaparecido que se llamaba Andrés Medina el que nunca pudo superar el trauma al cual fue sometido.

