Leonardo Fernández Acosta: “Estamos a la buena de Dios, si nos quieren detener lo pueden hacer”

El jefe de Redacción del diario El Comercial quien fue denunciado por el Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, dijo que tanto él como su compañera de equipo, Julieta González, circulan por la calle pero que están bajo la predisposición de un juez que si ordena su detención, ésta se concretará. “Lo que hicieron es un mamarracho jurídico”, señaló el periodista.

Este viernes fue noticia cuando se conoció que el Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, había presentado una denuncia contra los periodistas Leonardo Fernández Acosta y Julieta González, quienes en su programa de radio (FM Radio Parque 89.3), estaban haciendo un análisis político sobre lo último que había acontecido tras la detención del abogado Daniel Suizer.

“Nosotros íbamos hacer el programa y unos abogados me llamaron diciéndome no salgas de tu casa porque hay una denuncia penal, te van meter preso porque está tu captura recomendada. Investigué y me encontré con que el Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca presentó una denuncia en la Procuraduría Ganeral de la Provincia, ante Sergio López y él la derivó con la fiscal (Verónica) Ontiveros. Y hoy la causa ha caído en el Juzgado del juez (Marcelo) López Picabea. La denuncia es concreta, existe pero lo que no está claro es si hay orden de captura, esto se materializa de acuerdo a la voluntad de un comisario y del juez que puede firmar o no la petición, pero lo cierto es que el viernes con Julieta (González) decidimos no salir de nuestras casas porque si caíamos presos íbamos a pasar todo el fin de semana detenidos. Ahora sí, porque no es lo mismo, podemos tramitar en cuestión de horas la excarcelación. Pero sí, estamos a la buena de Dios, si nos quieren detener lo pueden hacer”, manifestó el periodista.

Según indicó, la denuncia del hombre que está al frente del organismo público, fue por violación al artículo 211 del Código Penal, intimidación pública, incitación a la violencia y haber infundido temor en la sociedad.

“Es un mamarracho jurídico lo que hicieron, porque él como Defensor del Pueblo, cuyo mandato feneció en marzo, es decir que ya no es más el titular de ese cargo que lo está usurpando; él no puede hacer una denuncia contra un ciudadano… pero creo que no actuó solo, él no tiene esa potestad, acá hubo pedido de permiso al Quinto Piso”, comentó.

Y continuó: “Lo que busca es anotarse un poroto para seguir en la consideración de Gildo Insfrán. Nos tiene entre ceja y ceja desde que lo expusimos en varias oportunidades, y aprovechó esta ocasión para aplicar censura, esto es claramente una acción de censura”.

Habrá que esperar qué decide la Justicia ahora pero lo cierto es que los dos periodistas Leonardo Fernández Acosta y Julieta González corren serios riesgos de ser detenidos por ejercer su profesión simplemente.

(Con información de Radio Uno)

