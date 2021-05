Liberaron a Neme, luego de estar varias horas detenida ilegal y arbitrariamente

43

En la madruga del 26 de mayo el juez Picabea y la policía provincial, liberaron a la concejal justicialista Gabriela Neme, luego de estar varias horas arbitrariamente detenida, y durante varias según denunciaron sus abogados en calidad de “desaparecida“, porque no sabían su paradero, ni se les informaba de que la acusaban, ni su lugar de detención, ni su estado de salud, al igual que el ingeniero Gustavo Senn, otro detenido por intentar participar autoconvocatoria pacifica ciudadana contra las restricciones que hace más de 14 meses viene imponiendo el régimen de Gildo Infran.

Luego de un incidente y forcejeo desatado porque la policía de Gildo Insfran, le labró un acta en inmediaciones de la plaza San Martín, que hizo firmar en blanco a testigos y luego -inexplicablemente- le impidió leer, por lo que la trasladaron a la comisaria octava del barrio Nueva Formosa, y luego supuestamente a la Alcaidía de mujeres,

Al ser finalmente liberada cerca de las 4 de la mañana, la concejal Gabriela Neme, agradeció a las personas y medios que cubrieron y acompañaron del otro lado de su lugar de detención, y explicó que subió voluntariamente a la camioneta de la policía para conocer el contenido del Acta que le labraron y arbitrariamente le negaban conocer su contenido.

Mientras íbamos en la camioneta policial, el comisario Vera, me decía que me quedara tranquila, que iba a poder leer y firmar el acta que me labraron, que fue el motivo del problema y al llegar me comunican que supuestamente lesione a dos agentes de policías, Barrios que me labró el acta y una tal Martínez me denunciaron que yo los lesione a ellos, y todos vieron el video, y yo ahora voy a ver quienes son.

La verdad que es que este es el estado policial de Formosa, no hay derechos, lo único que reconozco que yo arrebate el Acta, porque yo quería saber que pusieron en el acta, porque hicieron firmar en blanco a testigos, y ese fue el problema: reclamar mi derecho.

Pero la verdad que vale la pena, aunque adentró tuve dos crisis de hipertensión. y ahora tengo frió y tengo hambre, culminó su breve contacto.

