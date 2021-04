Lo docentes enseñan a niños que no conocen, dijo la madre que reclamó clases a Gildo

41

Aludiendo a una cruda realidad que contradice los postulados pedagógicos, Ana Costa Ankenbran, psicopedagoga y madre de alumnos, precisó que en las clases virtuales que tienen lugar dentro de la pandemia por coronavirus, la mayoría de los docentes no conoce a los alumnos.

Recalcó que en este contexto de lamentable situación, no se puede hacer un seguimiento de la educación de los alumnos, “porque en definitiva, los docentes no lo conocen”.

Hizo declaraciones a “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, de FM 89.3 Radio Parque, donde fue consultada por el improvisado y fortuito encuentro que tuvo en la calle con el gobernador Gildo Insfrán, a quién le pidió al regreso de las clases presenciales, en el marco de la protesta de días atrás, impulsada por Padres Organizados.

Sobre el encuentro con Insfrán, informó que apenas visualizó que el gobernador estaba a bordo de la camioneta, en el asiento del acompañante y sin barbijos, enfiló hacia él con pretensiones de una conversación. “Primero no quería bajar el vidrio, pero luego ante mi insistencia, bajó unos cinco centímetros y fue cuando le pedí que haga lo posible para el regreso de las clases presenciales. Estaba sin barbijo colocado. Me dijo que la salud era prioritaria y que el tema sanitario de cuidar a toda la población, era más importante que las clases presenciales”, dijo.

“Le respondí que nosotros también estamos a favor de la salud en general y que entendemos lo que ellos hacen en tal sentido. Sólo queremos un plan de acción consensuado para que los alumnos vuelvan a las escuelas. Al gobernador le dije que las clases presenciales son un derecho fundamental para los niños y me hizo un gesto con los dedos. Fue muy breve el diálogo”, precisó.

Informó que para tener clases presenciales, se efectuaron presentaciones individuales ante el juzgado federal, “que según sabemos, se declaró incompetente y trasladaron el amparo”.

“Hay que entender que vivimos una situación de extrema vulnerabilidad con la virtualidad, cuya brecha es muy grande y dispar. Hay niños que no tiene acceso a las redes ni Internet. En mi caso, en mi consultorio veo la diversidad de las propuestas educativas. Los docentes trabajan arduamente pero no alcanza con todo lo que hacen y están dando clases a niños que no conocen. No se puede hacer un seguimiento adecuado de la educación, porque en definitiva, los maestros no conocen a los alumnos” insistió Costa Ankenbran.

Para finalizar con el tema, dijo que “hay un montón de matices dentro del mismo problema de la virtualidad, porque en las escuelas donde se brindan la equidad como derecho, se amplía la brecha y conspira muy fuerte contra las posibilidades individuales de cada niño”.

