López Pereira calificó de hipócrita el seudo respeto de González de las autonomías municipales, que se cansaron de avasallar

El Concejal de El Colorado Pablo López Pereira en comunicación con Radio Parque FM 89.3, dio su parecer sobre los dichos del ministro Jorge González sobre las restricciones y la afectación que se produce a los comercios.

Cabe recordar que el verborrágico ministro de Insfran expresó qué “el marco referencial que establece el consejo COVI-19 es sólo una política sanitaria, y es que Formosa está en un aislamiento social preventivo y obligatorio, pero el aspecto de afectación en los negocios corresponde al municipio quién ha decidido esos horarios, por ende es una medida que es la municipalidad la que debería analizarla”, ante el planteo que han realizado algunas personas por eso es importante establecer esta diferenciación.

El edil de El Colorado, expresó que llama poderosamente la atención lo contradictorio del relato de Jorge González, que pareciera que “por fin el ministro leyó el artículo 177 de la Constitución, y la Ley Orgánica del Municipio, acordándose tarde de las autonomías municipales, que se cansaron de avasallar.

Existen muchos avasallamientos de las autonomías en los municipios. Sólo basta recordar las constantes intervenciones de Edgard Pérez de Defensa al Consumidor, a los comercios. Cuando el señor Edgar Pérez clausura negocios en el Colorado eso es lisa y llanamente es inmiscuirse en cuestiones municipales, porque los municipios tienen direcciones de Bromatología, indicó.

Además señaló que para algo los vecinos pagan impuestos, es también para mantener esta dirección, pero esto queda en la nada, cuando el Consejo envía a Defensa al Consumidor tomándose todas las atribuciones, es surrealista lo que plantea el ministro, y en todo este tiempo siempre se buscaron culpables para demonizarlos, sobre lo que sucede en Formosa, el juez Carbajal, la Dra. Neme. el Dr. Lee, la oposición, pero es una muestra de la improvisación a la que estamos sometidos los formoseños, cuestionó.

“Cuando las papas queman, ahora arréglense y reclamen al municipio, cuando los de Defensa al Consumidor incursionaron en El Colorado, los comerciantes se movilizaron y personalmente los acompañé, pero lo que sucedió es que fuimos detenidos y nos llevaron presos, tanto yo como mi hijo y 3 comerciantes más, nos abrieron una causa penal por violar la cuarentena, porque la cuarentena en la provincia tiene esta modalidad de llevarse con represión, con autoritarismo, con violación de los Derechos individuales, pero ahora venimos a enterarnos de que existen las autonomías municipales cuando el consejo de emergencia, se arrobó todas las atribuciones durante el año pasado”, sostuvo.

El edil expresó que en el Concejo Deliberante se encontró con la intención de que el Intendente pretende la reforma del Código Tarifario, esto en plena pandemia, cuando el contexto de los comercios es angustiante, pero aun así se votó favorablemente por la mayoría que tiene el partido justicialista. Elevar las tarifas de los comerciantes y en muchos rubros superando ampliamente los niveles inflacionarios, tampoco se los ha convocado a los comerciantes a discutir muchas posiciones qué son de su incumbencia, se quejó.

“Ayer veía con mucha tristeza que el comercio de un panadero de muchos años, cerró sus puertas y mostraba la foto de su local vacío, este ejemplo es contundente para darnos cuenta de cómo está la situación, hay pymes que están en una situación desesperante, y no tienen ninguna medida que atenúen esta situación, sino todo lo contrario, no hay eximición de impuestos, existe solamente restricciones cuestiones que no se pueden entender, ahora resulta que Formosa está bloqueada al igual que Clorinda como el departamento Ramón Lista, cuando la comunidad científica dice que la cuarentena eterna es absolutamente contraproducente“, advirtió.

Para culminar dijo “no es solamente la protesta y la queja, en muchas oportunidades hemos hablado de qué hubiéramos tenido que tener un protocolo unificado, específico, racional, y que convoque a todas las partes para poder discutir, una racionalidad en las medidas que se toman”, concluyó.

