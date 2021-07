López Pereyra cuestionó la decisión unilateral del municipio de El Colorado de declarar la Fase I

35

El concejal Pablo López Pereyra hizo referencia a la situación de El Colorado en donde el consejo del covid-19, presidido por el intendente Brignole, declaró la fase 1.

El legislador manifestó que esta decisión unilateral del Consejo integral local, profundiza el agobio que tiene la población con respecto a esta medida si bien en la realidad concreta el decreto no menciona que es una fase 1 si lo son las restricciones, porque se está en una ciudad sitiada ya que desde las 4 de la tarde no hay ningún tipo de actividad la gente que tiene que trabajar por cuenta propia, es decir las personas que viven el día a día y no cobran un sueldo del cajero están en una situación extrema.

“No son las actividades que se pretenden restringir las que producen el contagio, nos parece un despropósito insistir con estas medidas, obviamente cada uno de los formoseños Estamos de acuerdo en que la situación es crítica y hay que tomar medidas al respecto, pero hay que tomar medidas que sean racionales y enfocar el tema en aquellas actividades que sean de alto riesgo ya que esto está comprobado científicamente, que las actividades comerciales que cumplen los protocolos, los bares que atienden afuera, los comercios no son un riesgo de contagio”, advirtió.

Además sostuvo que esto es contraproducente porque la gente se agrupa y se amontona antes de las 4 de la tarde en la urgencia de ir algún comercio, entonces esto no tiene sentido, si bien en la localidad hubo muchos infectados y hay que ser consciente de esto, el gobierno sigue con la arbitrariedad y el capricho de dejar actuar con unilateralidad a estos consejos en donde sólo hay miembros del oficialismo, no han tenido los miembros de la oposición, ni los empresarios, ni los comerciantes, ni los representantes de la iglesia, oportunidad de asistir para dar la opinión o el aporte ante esta emergencia.

“Esto es la tiranía de la mayoría, siendo una tendencia degenerativa de la democracia es decir una autocracia donde uno solo tiene el poder y decide sobre todos los habitantes, en muchos casos nuestros dirigentes, nuestros gobernantes están lejanos de la realidad Porque la realidad que indica la calle.com a los comerciantes, la que indica el pueblo en general es que no aguanta más la situación por eso hubiera sido al menos razonable que puedan consultar a otros sectores sobre la conveniencia de las actitudes que toman”, remarcó

Por otra parte indicó que ya no se puede vivir en este caos en donde sistemas sanitarios son distintos en el país, y ahora en la provincia, donde cada uno hace lo que quiere, y no hay ningún tipo de postura homogénea para atacar la situación en la que se vive.

López Pereyra dijo “Otra cuestión es la gente que quiere cruzar a la provincia, nosotros y el equipo jurídico, acá está Emanuel Ziesennis, quién está trabajando sobre los Habeas Corpus hace mucho tiempo, ya que todos los días recibimos llamados de la gente que tiene dificultades en el puente Libertad, existe un total desconcierto sobre los protocolos a cumplir porque en muchos casos los fallos judiciales no se han llevado a cabo, acá se han presentado Habeas Corpus distintos, para productores, estudiantes, docentes, a gente con problemas de salud o que tienen las dos vacunas y sin embargo vemos que en el límite de nuestra provincia siempre hay dificultades porque aparentemente parte de la policía no ha estudiado o no ha leído, no se ha consustanciado con las decisiones del poder judicial”.

Para culminar agregó que es muy complicado para aquellos a quienes se les exige el cobro de los $5000, esto fue verificado por miembros del equipo jurídico, Villaggi, Montoya, en la localidad de Mansilla es decir hay que estar siempre insistiendo en la necesidad de que se cumplen estos fallos federales, y sobre el agobio económico es una imposibilidad de muchas familias de hacer frente a este arancel, por eso siempre se insistió con protocolos claros y razonables, pero se observa que Formosa sigue siendo la provincia que exclusivamente tiene restricciones que ninguna otra provincia tiene, y lo cierto es que la consigna hoy es gobernar es vacunar, mas vacunas y menos restricciones.

