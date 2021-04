Los culpables están en el gobierno provincial, la cobardía de sus ataques arteros son ejemplo de la perversidad y violencia institucional

16

“Al gobierno de Gildo Insfrán le importa más culpar a los demás que reconocer sus propias responsabilidades”

A diario, somos testigos de que el único esfuerzo que hace el gobierno provincial, mediante sus funcionarios y hasta con el Defensor del Pueblo, es intentar vanamente culpar a los demás sobre la situación sanitaria provincial. Así, sin ponerse colorados, echan mano a todo lo que le sirva a este cobarde propósito (aumento de casos de contagio por COVID 19, aumento de fallecidos, cantidad de ciudadanos que salieron o entraron de la provincia por semana santa, o porque se liberaron los límites provinciales por los fallos judiciales promovidos desde la oposición) etc, manifestaron los diputados provinciales del Frente Amplio Formoseño.

Ya nadie les cree

En primer lugar, debemos decirles, por si todavía no les quedó claro, es que la sociedad formoseña ya no les cree a los funcionarios provinciales. Han perdido toda seriedad y los aumentos que hoy se dan en Formosa es parte de la que se está dando en toda la Argentina. No aumentan los casos porque los formoseños salimos a marchar por nuestros derechos que hace muchos años están conculcados, pisoteados. Afirmar lo contrario, es una nueva mentira oficial.

Te multan por trabajar

En la Formosa de Gildo Insfrán se debe pedir permiso hasta para trabajar. Es más, te aplican multa por hacerlo, te denuncian por incitar a la violencia cuando es el gobierno el responsable de generar actos violentos. La prueba más contundente lo volvimos a vivir este fin de semana con policías, participando en el labrado de actas contra comerciantes. Eso es generar violencia institucional. Después de un año de ahogo estatal al menos tienen el derecho a protestar. Y eso es también es un derecho.

Culpables

No somos los que marchamos por nuestros derechos; la justicia federal o los medios nacionales los culpables de la “tragedia” formoseña. Los culpables de los que nos pasa a los formoseños están en el gobierno provincial. Son ellos, quienes encontraron en el encierro o el confinamiento la única respuesta para enfrentar al coronavirus. Han pisado durante un año las libertades de las personas y a los privados los han arruinado y los que salimos junto a la gente y fuimos a la justicia a aliviar el dolor de todos, ahora pagamos con la difusión de nuestros nombres y apellidos, como criminales, si tenemos la mala suerte de contraer el virus o nuestros familiares.

El ataque artero cometido por orden del gobierno contra nuestros representantes Nacionales Ricardo Buryaile y Luis Naidenoff o el presidente de nuestro partido Martín Hernández, son un claro ejemplo de la perversidad y violencia institucional.

Respeto a los protocolos

Para la infelicidad del gobierno, fuimos muy pocos los que habiendo marchado nos contagiamos de COVID, porque hasta para marchar somos responsables. Lo hicimos con cuidado y respeto de los protocolos vigentes. No los mencionamos aquí, ya lo hicieron ilegalmente los medios hegemónicos de la provincia y hasta funcionarios. Con lo cual es insostenible la mentira del gobierno en este sentido. Hay casos en toda la geografía provincial no sólo en Formosa o Clorinda donde se dieron las marchas.

Estatuto del Contagio

Decían que queríamos abrir las mal llamadas fronteras con el Chaco y Salta para que entren los casos de COVID. Éramos junto a la justicia federal el “estatuto del contagio” y semejante acusación fue la contracara de lo que en verdad pasó. Recordemos que el primer caso de COVID positivo lo trajo el gobierno provincial y generó la primera ola de contagio. En este mismo sentido cabe decir que con los ingresos de miles de formoseños que estaban varados y otros miles más que ingresaron desde el levantamiento del programa de ingreso mal llamado “ordenado y administrado”, en muy pocos casos aparecieron casos positivos a COVID. Por lo tanto, es otra gran mentira del gobierno provincial para buscar culpables. Una artera maniobra muy Kirchnerista, el culpable es siempre el otro.

Deficiente control en las fronteras

Por último y conforme lo indicado, afirmamos que el gobierno provincial es el responsable de lo ocurrido hasta aquí por el deficiente control de nuestra frontera con Paraguay, donde el contrabando sigue su curso normal y por quienes con DNI argentino y tarjetas de débito pasan ilegalmente al lado argentino a cobrar pensiones, jubilaciones, y otros beneficios. También cabe afirmar que está muy claro que hay ingresos ilegales en los límites interprovinciales. Es también responsable de la situación de la infraestructura hospitalaria y profesional y del manejo absoluto del destino de los fondos federales que llegaron para atender la emergencia sanitaria.

Dialogo en democracia y en la emergencia

Perdieron en todos los terrenos, por la incapacidad de entender que en democracia se dialoga, y en la emergencia con mayor razón. Si creen que con la campaña que están llevando a cabo a diario con volantes, pintadas y pasacalles van a impedir que acompañemos al pueblo en sus legítimos reclamos, pierden el tiempo. Es nuestra esencia y así seguiremos.

Firmado Diputados Provinciales:

Osvaldo Zarate; Juan Carlos Amarilla; Ricardo Carbajal; Adrián Malgarini; Noelia Luna; Andrea Tassel; Enrique Ramírez y Mirna Molinas.

