Los pacientes clorindenses, sufren un destrato descomunal, por culpa del doctor Nelson Felipe Gutiérrez director del Hospital

El doctor Nelson Felipe Gutiérrez, es el coordinador distrital de salud, director de Hospital y creo que también tiene un sueldo en el Puente Loyola, un médico con muchos cargos, muchas responsabilidades, quisiera recordarle a este médico, que en un medio ayer dijo:

“Los profesionales del cuidado de la salud publica estamos totalmente contestes con la política sanitaria del gobierno provincial, muy efectiva demostrada técnica y científicamente” que el Covid, es solo parte de los problemas que tiene el vecino de nuestra ciudad, que hay muchas otras enfermedades y muchos otros enfermos que necesitan y merecen ser atendidos.

Quiero hacer ver públicamente su desidia e inoperancia, no se encarga de poner una ambulancia, para que lleve a los pacientes a Formosa capital, para que sean atendidos, más aún teniendo en cuenta que la ambulancia no hace cuarentena, el chofer con solo no bajarse del vehículo, está protegido.

Tampoco se encarga de los medicamentos que tienen que recibir, nos decía una enferma “por cierto ir culpa del bloqueo y todo el quilombo, aún no me envían mis medicamentos, uno cumplió, pero supuestamente el otro no hay en plaza.

Tuve una recaída y me está costando mucho, en fin, sin medicamento y con mucho dolor”.

También hay otros pacientes, que necesitan sus medicamentos y no los tienen en el hospital, todo tipo de enfermos, diabéticos, renales, oncológicos, epilépticos. Total, a Gutiérrez que le importa ¿si los epilépticos convulsionan? ¿O son otros pacientes no pueden dormir del dolor?

Este accionar del médico multifacético y mediático, flaco favor le hace al sistema sanitario de la provincia, o es la provincia la que no manda los medicamentos al hospital de Clorinda.

La única realidad es que los pacientes clorindenses, sufren un destrato descomunal, por culpa del doctor Nelson Felipe Gutiérrez, coordinador distrital de salud y director de hospital.

Por Ricardo Romano

