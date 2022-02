«Los productores están angustiados porque en la última Emergencia la provincia recibió 60 millones y no le dio ningún centavo al productor»

34

El coordinador de la FFA filial Laguna Naineck Pánfilo Ayala en comunicación con Radio Parque expresó los reparos de los productores frente a las inconsistentes medidas a tomar por el Gobierno provincial con respecto a la declaración de emergencia agropecuaria.

El referente señaló que corte de la Ruta 86 en Colonia Palma Sola por parte de los productores obedece la difícil situación que están atravesando toda la producción agropecuaria, por la sequía que lleva más de 120 días, que produjo en la zona un problema social grave, afectando a más de 2000 pequeños y medianos productores entre ellas 650 familias de productores bananeros, 240 horticultores, y otros trabajadores que dependen directamente de la agricultura y a los productores de la zona norte, de los departamentos Pilcomayo y Pilagá, que han perdido todo lo que tienen de un 70% al 100% de su producción», explicó.

En la última declaración de emergencia, el Gobierno provincial recibió 60 millones. 40 millones de pesos de la Ley de Emergencia y 20 millones del fondo compensador algodonero, y de todo esto ni un centavo recibió el productor

Escuchó en la radio al ministro explicar lo que los productores ya tienen conocimientos que son los 500 millones de pesos correspondientes a la Emergencia Agropecuaria, pero lo que no explico fue cuánto dinero solicitaron la nación, sobre los fondos de la Ley de emergencia y por otro lado tampoco dijo cuánta plata va a poner la provincia, y el municipio ya que son pedidos concretos que se han realizado, dijo el dirigente agrario.

«Los productores queremos saber cuánto tiene pensado el Gobernador destinar en agricultura a los pequeños productores, y nos manifestamos porque estamos preocupados, desfinanciado porque hoy no tenemos nada para vender», remarcó.

Se necesita que el gobierno sea más claro y específico porque hay mucha preocupación y desconfianza

Por su parte añadió qué se necesita que el gobierno sea más claro y específico porque hay mucha preocupación y desconfianza porque la última declaración de emergencia que se dio la provincia, el Ejecutivo había recibido 40 millones de pesos de la Ley de Emergencia y cerca de 20 millones de pesos del fondo compensador algodonero, y de todo esto ni un centavo recibió el productor, supuestamente el dinero fue redireccionado pero nadie sabe dónde fue esa plata, por eso se necesita saber cuanto aportará la provincia y los municipios afectados, cuánto se pedirá a nación por los ATN que fueron solicitados.

Me duele mucho ver que el gobierno nacional ha otorgado 100 mil millones de pesos a los piqueteros

«El gobierno siempre hace anuncios rimbombantes de la supuesta ayuda que da al productor, cuando hay una crisis productiva desde hace varias décadas en Formosa y no los podemos recuperar, hay muchas familias que dejaron la actividad lo cual es muy preocupante porque sus hijos y familiares emigraron porque toda su producción se fundió y por falta de oportunidades».

Queremos dejar bien en claro es que no solo basta con una declaración de emergencia porque el gobierno puede hacer más gestiones, más trámites, disponer de fondos más propios, me duele mucho ver que el gobierno nacional ha otorgado 100 mil millones de pesos a los piqueteros siendo que nosotros somos más útil, por lo tanto creemos que merecemos otro trato, necesitamos más certidumbre los productores, más tranquilidad y no tener que vivir quebrantados porque para permanecer en la chacra solamente se puede con más producción, rentabilidad y un estado presente, aseguró.

Como director nacional de la Federación Agraria nunca tuvimos una convocatoria formal de parte del gobierno provincial y tampoco por parte de la comisión de emergencia qué encabeza el ingeniero Alejandro García para poder presentar nuestros informes, para poder dar las propuestas, de todas formas en nuestras mesas hemos realizado una nota para que llege el gobierno y esperemos que entiendan que estamos necesitando una ayuda concreta» dijo Ayala para culminar.

Comments

comments