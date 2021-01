Los trabajadores de la empresa Godoy, con cuarentena, sin ATP ni ayuda provincial, se quedan sin salarios

9

2,496 total views, 2,496 views today

Los trabajadores de la empresa Godoy en Formosa se encuentran en una situación dramática desde marzo del 2020 cuando se decretó el aislamiento y se suspendió la totalidad de su actividad. A casi 11 meses de esa situación, continúan sin salir a trabajar y, por lo tanto, sin percibir sus sueldos, lo que ahora se complica ya que les informaron que dejarán de pagarles el ATP (Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción), por el que Nación les pagaba la mitad de sus sueldos.

En ese sentido, Miguel, uno de los choferes de la compañía, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo están haciendo para sobrevivir, teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores tiene familia y solo cobran unos 20 mil pesos por mes de la ayuda nacional.

Únicamente estamos cobrando el ATP

“Se nos hace imposible sostenernos día a día por la situación económica que estamos pasando porque desde marzo que estamos a la deriva con la empresa, únicamente estamos cobrando el ATP que es a nivel nacional y hace unas semanas nos confirmaron que se va a dejar de pagar a la empresa así que ahora estamos como al principio, sin saber que hacer”, relató.

Asimismo dijo que la difícil situación que atraviesan “ya viene desde marzo cuando empezó la pandemia, llevamos casi 11 meses de esta forma y nos trae muchos problemas, somos muchas las familias que estamos desamparadas, lo más ridículo para nosotros que somos de la empresa Godoy del grupo Flecha Bus es que vemos compañeros del mismo grupo que por ejemplo en Buenos Aires están cobrando los 42 mil pesos que corresponden, pero en Formosa la empresa aduce que como no están trabajando no hay ingresos entonces solo cobramos netamente los 18 mil o 20 mil pesos que el gobierno nacional deposita”.

En Formosa no nos dejan trabajar, en Buenos Aires la provincia aporta un subsidio

Lamentó en ese sentido que “en Formosa no es lo mismo porque la empresa directamente no está trabajando, en Buenos Aires les tocó distinto porque la empresa Flecha Bus a nivel grupo percibe un subsidio a nivel provincial, cosa que en Formosa la empresa Godoy no hace y esto complica todo a la hora de percibir los sueldos”.

Respecto a qué le dijeron los directivos de la empresa sobre esta situación, contó que “hace 3 días atrás le preguntamos al gerente de la empresa qué va a hacer con los 106 empleados que tienen porque al no haber ATP y si la empresa no sale a trabajar qué van a hacer con nosotros, decimos que si la empresa no va a salir a trabajar que por lo menos indemnice a la totalidad de los trabajadores y ahí veremos qué pasa, pero tampoco la empresa quiere hacer eso porque no tiene unidades para venderlas e indemnizar a la gente, la empresa dice que no sabe qué va a hacer con nosotros pero tampoco podemos estar parados hasta que la empresa se decida a actuar, al no tener ningún apoyo económico de la empresa y el ATP sin percibir estamos como que no tenemos trabajo”.

“Nosotros brindábamos un servicio de media y larga distancia, en esto de que se liberaron algunas actividades podíamos trabajar, la mayoría de los compañeros estaban dispuestos a trabajar pero desde la empresa dicen que no tienen sustento económico como para empezar a salir y por eso pidieron una ayuda económica al gobierno provincial pero no aceptó, le exigió a la empresa que salga pero no puede hacerlo porque no tiene sustento económico para empezar tanto Godoy como Tirol que está en la misma situación que nosotros, la única diferencia es que ellos presentaron una carpeta de 14 a 20 unidades de recorrida nacional entonces lo que deposita el gobierno nacional por la cantidad de unidades les alcanza para cubrir los gastos de los empleados, en cambio nosotros tenemos 106 trabajadores y tenemos 6 coches nacionales habilitados y por esa cantidad de coches el gobierno nacional deposita la plata, tenemos mucha gente, pocos móviles y no alcanzan para nada”, expresó Miguel.

Enviamos cartas al Gobernador, al Ministro de Gobierno, pero nunca recibimos una respuesta

“Las mercaderías desde marzo hasta ahora han aumentado un montón, lo mismo el combustible y con 18 mil pesos no hacemos nada, tampoco percibimos el medio aguinaldo cosa que en otras provincias el grupo Flecha Bus percibió la totalidad de 42 mil pesos que es el sueldo básico más el aguinaldo que está pagando en estos días”, aseguró.

“Desde la empresa nos dicen que no pueden pagar porque no tienen con qué subsidiar al trabajador, no tienen plata para pagar porque no reciben ninguna ayuda económica de la provincia, la empresa había pedido una ayuda al estado provincial, pero quedó en veremos y hasta ahora no hay nada, incluso la mayoría de los compañeros tanto el gremio hicimos muchas notas al Ministerio de Economía, a Planificación, varias cartas pidiendo una reunión con el gobernador, con el ministro de Gobierno pero nunca tuvimos una respuesta para ver qué solución nos puede dar la provincia cuando estamos a la deriva sin saber qué va a pasar con nosotros, cada trabajador compone 4 personas en el grupo familiar, son un montón de personas las que están pasando este mal momento”, finalizó angustiado.

Comments

comments