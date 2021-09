Loustau: “Para que el Estado sirva nadie debe apropiarse del Estado, ni perpetuarse en el poder para adueñarse de la vida a los ciudadanos”

47

El senador nacional de la UCR Martín Loustau arribo a la provincia de Formosa para dar su apoyo a los candidatos de “Juntos Por Formosa Libre” Fernando Carbajal y Emilia Maciel.

El legislador enunció que esta es una gesta que requiere un enorme coraje y estas personas ya la han demostrado defendiendo al pueblo formoseño. El Estado debe servir a los ciudadanos pero para que eso ocurra se tienen que dar algunas cosas como el hecho de que nadie debe apropiarse de este, otra es que nadie debe cambiar las reglas para perpetuarse y otra cuestión es que nadie a través del Estado debe sentirse dueño de la vida de los ciudadanos y por último si esto ocurre se está a merced delo que alguien decide, si deja entrar a una provincia o no, si se confina a la gente en un lugar, si deja abrir o no a los comercios, si cierra una localidad entera y la excluye del resto.

“Si hay varados; comprovincianos que quieren entrar y no los dejan, gente que quiere ir a trabajar y no puede, cuando alguien se apropia del estado de esa manera es dueño de la vida de los demás y eso es incompatible con el modo en que queremos vivir”, cuestionó.

“Pero también la política nacional debe hacer un mea culpa, porque si bien este es un país federal todo está concentrado en lo que sucede en Buenos Aires y para cambiar lo que ocurre cuando hay abusos se requiere coraje cívico a nivel local y esto lo hemos visto de sobra en estos meses en Formosa”, dijo.

“Se requiere dirigentes que estén dispuestos a salir de la comodidad para ir a la incomodidad y transformar la realidad, como el equipo jurídico con Mily Maciel pero sobre todo con Fernando Carbajal, porque cuando se habla de la justicia y de aquellos que trabajan en ella siempre se entiende que tienen una vida asegurada, hay que tener un coraje para decir yo voy a dejar todo lo que hice, todos los concursos, todos los avales, toda la carrera que he hecho para arriesgar e ir a defender las ideas en las que creo, pero esto es muy difícil si no está acompañado por una idea a nivel nacional por eso estamos acá”, indicó.

“El referente radical agregó qué antes el pueblo formoseño producto de la dependencia no se animaba a salir, pero ahora además de salir a las calles tiene ganas de votar distinto, porque de dirigentes que nos defendieron cuando no había elecciones, y aquel que cree que la Argentina se puede cambiar y que Formosa se puede cambiar no tiene ninguna duda de dónde tiene que poner el voto”, indicó.

“La ex presidenta cuando la eligió la mayoría dijo que quería construir una democracia como la alemana, a medida que yo estuve cuatro meses peleándome con Moreno y con De Vido discutiendo de la inflación y lo mal enfocado que estaban los subsidios y una vez que vi que no se podía corregir dije renunció, porque decían que iban a caminar para un lado y salían para otro”, manifestó.

Creo que la gente va a confiar porque hay dirigentes a lo largo y ancho del país que están abandonando lugares de comodidad que no quieren legislar sino construir una alternativa y gestionar, y bueno confiar en Fernando y en Mily porque son algunas de las personas en las cuales confiaron cuando no había nadie en quien confiar, y yo confío en el ciudadano porque el soberano es el pueblo, las encuestas son cuestiones del momento, nosotros hablamos con la trayectoria, con las decisiones que tomó Carbajal, hablamos con los actos de defensa que ha hecho el equipo jurídico de la Unión Cívica Radical, con los proyectos que presentamos y el día de la elección sólo tenemos que escuchar“, expresó.

Además sostuvo que lo que hace la ciudadanía cuando vota es que distribuye poder de otra manera, validando nuevos emergentes, se muestra interesada por nuevas ideas y otro tipo de trabajo colectivo, esto que sucede en Formosa pasa en muchos lugares pero los medios nacionales no lo captan, y lo que espera de estas elecciones es que se organice un mejor equipo articulado de Juntos por el Cambio, porque existe un mejor radicalismo que quiere gestionar, con dirigentes que no hablen como Alfonsín sino que se inspiren en su coraje para actuar.

“Estoy seguro de que no solo el presidente sino también gobernadores incumplieron, que existen más vacunados VIP de los que sabemos, pero quiénes tenían que lidiar con todo esto eran los intendentes y el radicalismo tiene mandatarios municipales muy buenos a lo largo y ancho del país, tienen ganas de articular desde su lugar de gestión y un mejor radicalismo hace un mejor Juntos Por el Cambio y éste va a ser una mejor Argentina”, señaló.

“La falta de alternancia hace que la gente que está arriba se apropie del estado, solo realiza las obras que le conviene a él para perpetuarse no las obras que pide la gente, para esto se necesita decisión y coraje como Carbajal en Formosa, como Maximiliano Cuyaro en Santa Fe que metió preso a los monos, en Santa Cruz tenemos un candidato que se hizo cargo de los yacimientos de Río Turbio, a quien le gusta el fútbol les digo que necesitamos 11 Fernandos y candidatos como estos o como aquellos que produjeron la prueba para que De Vido esté preso y condenado, cómo se hace para recuperar la democracia cuando se está viendo el peor terrorismo de estado, es con coraje colectivo que se va contagiando”, aseveró.

También expuso que todos los muros tarde o temprano se caen, las nuevas generaciones afirman que la culpa de que la Argentina esté así es de todos, y cuando visitó universidades en todo el territorio nacional los chicos se querían ir porque creen que el país lo va a cambiar y porque afuera todo dependerá de ellos y no de golpes que no puedan prever, pero aquellos que no tienen oportunidad de un país que no saben que les va a pasar y que cada generación piensa que estará peor que la anterior, y esto sólo se cambia demostrando que hay gente que está dispuesta hacer un esfuerzo personal por un objetivo colectivo.

Lousteau dijo “En un país donde todos estamos inseguros todo el tiempo, cuando uno llega a un lugar de relativa seguridad personal, ¿quién lo abandona para tratar de ir a cambiar las cosas?, entonces lo que puede entusiasmar a los chicos es no sólo decirle no se vayan porque otros ni siquiera tienen oportunidad sino que vean que empieza a ocurrir algo qué puede cambiar las cosas, si ven que la Argentina comienza a transitar por otro camino porque los cambios cuando se dan de forma positiva esto retroalimenta los unos a los otros y cuando los chicos vean que eso empieza a pasar les va a cambiar la cabeza y en lugar de hacerlos enojar diciendo barbaridades, en lugar de utilizar exabruptos que hagan que odien este instrumento que es la política, hay que demostrarles que podemos trabajar de esta manera, y que el futuro de la Argentina puede ser distinto”.

Para culminar añadió que Argentina gasta el doble por todos los argentinos, es decir se debería tener el doble de educación, salud, seguridad, infraestructura, viviendas, rutas trenes, hospitales, justicia y jubilaciones, pero eso no ocurrió los últimos años sin embargo hay más impuestos porque se gasta mal, por qué se ha perdido la decencia, las prioridades.

“Y, porque aquellos que acceden al poder creen que el Estado es de ellos, todo se puede lograr si se administra de otra manera y dónde esto curre los estados crecen y si Argentina crece al 3% por año en 30 años somos el doble de ricos pero Argentina tiene hoy 10 veces más pobreza que hace 47 años, por la mala administración de lo público, eso es lo que se debe mirar quienes salen de la comodidad para ir a gestionar de otra manera. Con decencia, coraje y prioridades claras”, concluyó.

