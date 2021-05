Luego de cumplir 10 días de prisión arbitraria, Palacios ya uniformado como médico, soportó 10 horas más de detención ilegal, para poder ir a ver a sus pacientes

40

El doctor Vicente Palacios cuestionó en Radio Parque la inexplicable demora en su liberación, luego de cumplir diez días de injusto arresto domiciliario y dos días de huelga de hambre, con una constante guardia policial, como si fuera un delincuente común.

Que delito cometió Palacios?: andar sin barbijo en su camioneta, por un camino rural mientras viajaba a atender sus pacientes en Mojón de Fierro. El mismo delito que cometió en cuarentena la hija del gobernador, y el propio Gildo que -mientras Palacios estaba arbitrariamente detenido- él andaba paseando sin barbijo en una camioneta oficial y con vales del Estado. Y la justicia, y los fiscales?. Ni Insfran, ni su hija fueron detenidos por andar vagando sin Barbijos.

El médico advirtió que en teoría a las 10 de la mañana de viernes debería haber terminado su arresto, porque el mismo fue notificado a la hora mencionada el martes pasado, pero recién después de las 19,30 horas, le notificaron que estaba libre, sometiéndolo a 10 horas de detención ilegal, y lo peor, de impedirle ir a visitar a sus pacientes que estuvieron 10 días abandonados. “Esas últimas 10 horas fueron las más largas de mi vida”, admitió.

Son inescrupulosos porque son personas malvadas

“Me encuentro con mi uniforme de trabajo, porque ni bien me notifiquen de mi libertad, debo acudir con un paciente que está en grave estado, que ha concurrido a centros asistenciales públicos y no ha obtenido respuesta a su problema de salud, llama al PAMI y tampoco cuenta con la ambulancia dentro de las 24 horas para ir a buscarlo, este paciente vive en el barrio Santa Isabel”, comentó.

Además sostuvo que los días en que pasó privado de ser su libertad, fueron llevaderos gracias a la compañía de su familia, pero la gran mayoría de sus pacientes se han comunicado para consultarlo aunque sea por vía telefónica, por lo cual continúo realizando recetas e interconsultas, historias clínicas sólo que no podía hacer con atención personal, pero continúo trabajando a pesar de todo, admitió.

También agradeció a la comunidad y a todos quienes se solidarizaron y fueron a pedir su libertad, a los correligionarios de distintas líneas de la UCR, que se han unido para estar frente a la subcomisaría, cómo los concejales y diputados de otros partidos políticos que se hicieron presentes, pero quién nos llenó de gratitud fue el pueblo formoseño, que se hizo presente para solicitar su libertad y estará por ello eternamente agradecido.

“Considero que mi detención fue obra de la policía nada más o del juzgado, y las 10 horas de demora de su liberación fue obra de gente del gobierno que dicen le vamos a hacer sufrir un poco más, yo lo dije en un comienzo no se metan con mi familia porque a mí me desmembraron a mi familia, mi esposa fue a Salta por una semana porque una hija tenía problemas de salud y volvió casi a los 120 días, perdiéndose el hecho de que mi hija se haya recibido de abogada, la confirmación de qué de mi hija menor, se ha perdido año nuevo y navidad, y ni bien llegó Formosa fue buscarla a la policía y bajo llave la trajeron a Formosa y la metieron en una habitación con otra 10 personas, y esto continúa como esto de hacerme esperar para liberarme”, resaltó el médico.

Por otro lado agregó qué quieres decirle a los formoseños que no tengan miedo, deben unirse todos formando grupos para protestar cuando le vulneran un derecho o cuando sucede algo ilegal, no hay que tener miedo de reclamar, porque cuando así lo hicieron se obtuvieron muchos logros, sólo por el simple hecho de haber perdido un poco de miedo y esto sucedió porque se le quitó la libertad, la posibilidad de estudiar a muchos chicos, porque no consiguen trabajo porque están pasando hambre nuestros comprovincianos, destacó.

Palacios dijo para finalizar “no me metieron miedo, pero si tengo temor con otras cosas porque son inescrupulosos como son personas malvadas, se van a enseñar con mi trabajo que necesito porque es el sustento de mi familia y depende mucho a nivel nacional y provincial, porque ellos lo administran, entonces no les va a costar nada decir no le vamos a renovar el contrato al doctor Palacios, y me quedo sin una fuente de trabajo, o a nivel provincial que ya estoy a pocos años de jubilarme, pero lo cierto es que me sorprendió la repercusión que esto tuvo sobre todo a nivel nacional porque de distintos medios nacionales todos los días me están llamando y vía zoom me preguntan cómo está la situación, que pienso yo, sí tengo miedo o no, y cómo va a continuar esta lucha”, concluyó.

Comments

comments