Luis Naidenoff: “El manejo del gobierno con la pandemia fue pésimo”

El presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación brindó su discurso en el marco de la visita del Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, al Senado de la Nación

“Fue un grave error apostar al confinamiento permanente como única herramienta para atender a la pandemia”, aseguró el senador Naidenoff, quien dijo que “muchas de las consecuencias económicas y sociales que hoy atravesamos se podrían haber evitado de haber tomado otras medidas” Y puso como ejemplo las que propuso hace más de un año Juntos por el Cambio, de abrir y cerrar intermitentemente, “que paradójicamente hoy, con picos históricos de casos, las están aplicando”

En materia de vacunas, Naidenoff aseguró que “también se cometieron muchos errores”

“Todo el manejo de las vacunas estuvo marcado por la improvisación y la falta de transparencia. Porque hay preguntas que al día de hoy no tienen respuesta”, aseguró el senador nacional y le preguntó a Cafiero: “¿Por qué decidieron pedir menos dosis a través del mecanismo Covax? ¿Cuál es la razón clara por la que no se avanzó con Pfizer? Le aclaro, no se trata de la obsesión de la oposición con una empresa, la cuestión está en la falta de respuestas, en las contradicciones”

En relación a este tema, el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio aseguró que “si las vacunas hubieran llegado a tiempo, hoy un mayor porcentaje de la sociedad ya estaría inmunizado”

SITUACIÓN ECONÓMICA

Luis Naidenoff se refirió a la crisis económica que está atravesando la Argentina. “Nuestro PBI cayó un 10% en el 2020. Una caída brutal, que duplica el promedio mundial de la caída en pandemia”. “En 2020 cerraron 90.700 locales, 41.200 pymes y desaparecieron 11.800 locales gastronómicos”, agregó el senador. Y, refiriéndose a Cafiero, le dijo: “Un tema que usted ni mencionó es la inflación: 17,6% acumulada en los primeros 4 meses del año. Y un 50% anual en alimentos”

Además, Naidenoff hizo referencia a la pobreza en Argentina y dijo: “Tenemos un 42% de pobres y un tercio de los trabajadores no llega a fin de mes en nuestro país”

En este sentido, el senador Naidenoff lanzó un mensaje hacia los sindicatos: “¿Alguien sabe donde están los sindicatos argentinos mientras sus trabajadores se empobrecen? Hoy el silencio del sindicalismo argentino nos aturde”.

“Hay que asistir a los más vulnerables, pero fundamentalmente, hay que generar trabajo”, aseguró el senador, y dirigiéndose a Cafiero, le dijo: “El problema de ustedes es el deja vú, el retorno a las peores prácticas del pasado”, y puso como uno de los ejemplos el cierre a las exportaciones de la carne. “Cuando el modelo tiene que ser crecer y exportar ustedes traen una medida tomada en 2006, que restringe las exportaciones y que ya fracasó”.

MENSAJE HACIA EL GOBIERNO

El senador Naidenoff se refirió a la polarización política que vive la Argentina y le dijo al Jefe de Gabinete, Cafiero: “Usted en el mismo discurso nos dice que convoca al diálogo político, que condena los discursos de odio. Y al mismo tiempo, dice que ‘mientras el Presidente se la juega por salvar la vida de los argentinos, la oposición se juega la próxima elección’”. Y agregó: “Con esas palabras son ustedes los que eligen el camino de la radicalización de la confrontación. Y también del aislamiento, y de la soberbia”

Por último, Luis Naidenoff le pidió al Jefe de Gabinete que “corrijan el rumbo”. “La situación es grave, es terminal, dejen la soberbia, escuchen y convoquen en serio al diálogo y a una salida colectiva”, concluyó el senador.

