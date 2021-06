Luis Naidenoff trató de “irrespetuoso” a Santiago Cafiero y le exigió unas disculpas

53

El senador nacional por Formosa de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Naidenoff, tildó a Santiago Cafiero de “irrespetuoso” y reclamó que le pida disculpas al senador fueguino Pablo Blanco por haber dicho que se vacunó con dosis que compró el Gobierno nacional.

El cruce ocurrió cerca de las 20 horas de este jueves durante la exposición del jefe de Gabinete en la Cámara Alta. Las cámaras oficiales del Senado retrataron los gestos de ambos dirigentes, en pantalla doble, en el tenso momento parlamentario.

“Sé que las pasiones pueden estar a la orden del día, pero acusar al senador Blanco de que ‘seguramente se vacunó’ con las vacunas que suministra el gobierno nacional yo creo que es, cuanto menos, irrespetuoso”, apuntó Naidenoff al comienzo de su intervención.

Siguió: “El senador se merece una disculpas, lo cortés no quita lo valiente. Lo pueden o no hacer, pero las vacunas no son propiedad del Presidente, sino del Estado, y como (usted) insistió en no hacer política con las vacunas, creo que el primer paso del respeto pasa por ahí”.

En ese sentido, el formoseño dijo que “el senador Blanco esperó a su turno” para vacunarse. Y agregó en alusión al vacunatorio vip que provocó la salida de Ginés González García: “No miró a los costados ni buscó un atajo como la mayoría de los que estamos presentes en esta casa”.

Santiago Cafiero, más temprano, respondiéndole a Blanco, había asegurado que todas las provincias y la CABA siempre estuvieron en condiciones de comprar vacunas: “No es que ahora hay un manotazo de ahogado y ‘le tiran a las provincias la posiblidad de comprar'”.

“Todas las provincias -siguió- podían seguir este camino y eligieron muchas de ellas dejar que el gobierno nacional avanzara con sus estrategias de adquisición. Y hasta acá todas las vacunas –seguramente la vacuna que posiblemente tenga el senador Blanco– también la compró este gobierno nacional”.

Cafiero también aprovechó su exposición en el Senado para calificar a los referentes de la oposición como “visitadores médicos”, quienes no tardaron en contestarle y en repudiar su “ataque de barricada”.

Sostuvo: “Actuar de modo coordinado con los provincias nos permite avanzar en la campaña de vacunación. La vacuna es la esperanza, por eso no hay que hacer política con la vacuna. Por eso a veces somos vehementes porque es esperanza”.

Concluyó: “Atacar la vacuna es atacar la esperanza de los argentinos. Que se haga política con cualquier otra cosa, pero no con la vacuna. Compitamos en las elecciones desde un lugar saludable, que se discutan y debatan proyectos de país, pero que no ataque a la esperanza”.

Cruces por las vacunas

La campaña de vacunación, la cuarentena y la negociación con las farmacéuticas fueron los temas centrales que atravesaron la jornada de Cafiero en la Cámara Alta.

“No recuerdo un informe tan irrelevante, tan inconsistente, tan insustancial para defender la gestión de un Gobierno.Tenemos años en esta casa algunos y no lo recuerdo”, lo cruzó Naidenoff a Cafiero.

Amplió: “En materia de pandemia el manejo fue pésimo, la herramienta fue el confinamiento de la sociedad. Como usted señaló que en noviembre la sociedad tomará en cuenta ‘a los que se aferraron a las encuestas’ (en referencia a Cambiemos) también van a tomar nota porque fueron ustedes los que se aferraron a las encuestas para el confinamiento”.

Respecto a las múltiples preguntas en torno a las vacunas y a las frustradas conversaciones con Pfizer, Cafiero primero aclaró que “no existió ni existieron nunca 14 millones de vacunas que a la Argentina le iban a dar a mediados del año pasado”.

“Las preguntas sobre Pfizer, creo que ahí evidentemente los senadores y las senadoras continuaron con este laboratorio tomándolo casi como una bandera, pero para nosotros es un laboratorio más, tenemos vocación y voluntad de comprar vacunas de Pfizer y de cualquier otro laboratorio y así lo venimos haciendo”, remarcó Cafiero.

Esta nueva polémica se desató luego de que el director del mecanismo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, comentara en un zoom que Argentina no quiso recibir esas vacunas.

Sin embargo, al día siguiente, Santiago Cornejo aclaró sus dichos y planteó lo contrario, al asegurar que Argentina sí “tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer” contra el coronavirus.

El texto -enviado a Carla Vizzotti– fue leído por la propia ministra de Salud durante una conferencia de prensa, donde reclamó que “todos los actores” de las fuerzas políticas “bajen la tensión y la obsesión que tienen con Pfizer”.

