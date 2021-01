Luna: “Los montoneros entraron a sangre y fuego para asesinar a conscriptos inocentes y ahora vuelven invitados por Insfran como abanderados de los Derechos Humanos”

2

Jovina Luna la hermana del Soldado que dio su vida para defender el regimiento de Monte 29 en comunicación con Radio Parque FM 89.3, expresó su indignación por la falta de reconocimiento de parte del Estado hacia las víctimas del 5 de octubre de 1975 y por la invitación de Gildo Insfran a Horacio Pietragalla, hijo de uno de los montoneros que asesinaron a los soldaditos formoseños.

Los derechos humanos en la Argentina son sólo para los terroristas

La hermana del heroico soldado manifestó que el destino es irónico porque los montoneros entraron a sangre y fuego para asesinar a soldados conscriptos inocentes y ahora vuelven como abanderados de los Derechos Humanos, y este secretario cuando le pedimos una audiencia, las víctimas del terrorismo no los dio ninguna respuesta, entonces los derechos humanos en la Argentina son sólo para los terroristas, por eso la indignación de que el Gobernador invite a este señor (que reivindica la actividad terrorista de sus padre) para que sea quién vaya fiscalizar el cumplimiento y el respeto del derecho de los formoseños.

La frase “aquí no se rinde nadie, mierdas”, fue la última de mi hermano, y ahora Insfran la usa para hacer política en beneficio propio y recibir al hijo de sus asesinos, para que un Montonero venga como abanderado de los Derechos Humanos

Luna se preguntó si realmente existe la democracia en Formosa, porque a sus parientes que viven en Las Lomitas y es gente de ceremonial del gobierno, les dijeron que van a tomar represalias por la hermana del Soldado Luna, por las declaraciones que hace en los medios de comunicación provinciales y nacionales y les digo que cuidado con que toquen alguno de mi familia, Porque la que hace las declaraciones soy yo, y mis hermanos toda la vida en agachado la cabeza han soportado todas las humillaciones que les hacen, no pueden ir a pedir nada porque son mal atendidos humillados y eso se tiene que terminar“, advirtió.

Los formoseños no deben olvidar ese trágico 5 de octubre

Los formoseños deben saber en manos de quién están, porque el señor que los visitó, es el hijo de quien planificó todo el ataque de montoneros, quién ejecutó a los soldados, y escapó llevándose el arma del subteniente Mazzaferro

Además se preguntó si existe la democracia en Formosa, porque no sólo se trata de votar sino también es la libertad tanto de pensamiento como de expresar lo que uno siente, los argentinos los formoseños deben saber en manos de quién están porque la mayoría no sabe quién es el señor que los visitó, y es el hijo de quien planificó todo el ataque de montoneros, quién ejecutó a los soldados, y escapó llevándose el arma del subteniente Mazzaferro, y los formoseños no deben olvidar ese trágico 5 de octubre, porque de estas cosas no se hablan, estuvimos por décadas olvidados y debajo de la alfombra.

“Cuando comencé a investigar estas cuestiones porque no podía entender cómo pueden matarse entre hermanos, entre argentinos, pero luego comprendí todo porque esta gente quería implantar otra bandera y era la del comunismo, y lo querían hacer a fuerza de balas y como no lo lograron ahora quieren ir por lo cultural, cuando voy a visitar el parque de la memoria en Buenos Aires me encontrado con Ceferino Reato que me dijo que ahí estaban los nombres de 2 terroristas y cuando les pregunto a los familiares me dicen que no lo sabían, sin embargo figuraba de que habían cobrado la indemnización, y figuraban además como víctima de la represión eso es lo insólito, alguien lo puso y alguien cobro por ellos, pero o casualidad cuando hago la segunda visita ya no estaban más las placas, pero estas cosas sólo pasan en este país donde los terroristas son homenajeados”, señaló.

Luna dijo que los terroristas tienen todos los derechos y los ciudadanos que se rompen el alma trabajando para sostener a sus familias no lo tienen, hasta cuando se tiene que seguir soportando estas injusticias, y el reconocimiento de las indemnizaciones están manos del secretario de Derechos Humanos, porque el decreto lo dejó el presidente saliente, por eso el mes siguiente se pedirá un Amparo para solicitar la reglamentación de este decreto, y esto está en Manos de Pietragalla y del ministro Rossi.

Para culminar sentenció que quiere que el secretario la reciba para mirarlo a los ojos y reclamarle dónde están los derechos que él tanto proclama para los soldados formoseños.

