Maciel: “El juez Morán es siempre incompetente contra el Estado provincial, y López Mace ahora se declara competente, pero rechaza los recursos”

La doctora Emilia Maciel quién forma parte del equipo jurídico que presentó el hábeas Corpus del senador Luis Naidenoff en comunicación con Radio Parque y cuestionó el desempeño de los dos jueces Federales de Formosa, Morán siempre se declara incompetente, e incluso se niega a resolver la cuestión de fondo cuando se lo ordena la Cámara Federal, y la Jueza López Mace ahora se declara competente pero rechaza los recursos para resguardar los derechos de los formoseños.

Al emblemático caso de Zaquelli les tocó el juez Morán, que -como lo hace siempre para no actuar contra el gobierno provincial- se declaró incompetente elevando las actuaciones a la Cámara Federal de Resistencia, quién le ordena al juez que falle, pero el juez siempre dice que estos fallos no son de cumplimiento obligatorio y nunca falla sobre la cuestión de fondo, en favor de los derechos de los formoseños.

La provincia utiliza la lentitud judicial para seguir haciendo lo que les plazca, pero cuando ven que alguna resolución les será adversa deciden cambiar las cosas

La jueza López Mace en cambio, se declara competente pero rechaza los pedidos, pero con la orden de la Cámara que resuelva los apremios contra el periodista de Fontana, rápida y mágicamente, antes que obligadamente dictamine, la provincia ordenó el traslado del señor Zaquelli a su domicilio (como se solicitó desde un principio), de esta forma la provincia utiliza la lentitud de la justicia para seguir haciendo lo que les plazca pero cuando ven que alguna resolución les será adversa deciden cambiar las cosas, para que el juez Morán cuando le toque fallar devenga en abstracto el habeas corpus.

A David Zaquelli el comunicador de la localidad de Fontana, que retrasmite Radio Parque, no le permitieron realizar la cuarentena en su domicilio aunque vive solo, a las 10 de la noche se hicieron presentes los patrulleros, el intendente y la directora del hospital en su domicilio particular, diciéndole que tenía que ser trasladado compulsivamente a un centro de aislamiento en el hospital de Las Lomitas, allí se encontró con personas mayores que tenía, más de 70 años y que estaban aisladas sufriendo las condiciones del lugar, ya que hubo días en que no tuvieron ni luz.

“Siempre fue un lugar espantoso el hospital de Las Lomitas y me consta por haber tenido internado allí a mi hermano, cuándo se inaugura el nuevo hospital este se queda en desuso, fue utilizado también para alojar a médicos, pero siempre recuerdo el mal estado del lugar, y ahora para la cuarentena de los casos positivos de Covid 19 lo arreglaron más o menos, pero estas personas deben estar en lugares idóneos y no precisamente en este lugar es el Hospital Viejo en donde sólo le dieron una pintadita y pusieron allí a los pacientes positivos”, indicó.

La señora mayor es una presentación judicial y la doctora López Mace, la jueza federal, rechazó los Habeas Corpus sin tener en cuenta el mal estado en que se encontraba esta señora, ni la edad avanzada a, porque considero la asistente social que había hecho un relevamiento en su momento, que el domicilio de la señora no tenía las condiciones de sanidad ni edilicias, pero el hospital abandonado de Las Lomitas menos las tenía, algo totalmente irracional porque inclusive el día de la audiencia fue el día en que no tuvieron luz en el lugar” sostuvo.

“Es el mismo protocolo ya es irrisorio por que discriminan a las personas por la edad y por no tener hijos, es decir si no tiene 60 años y no tenés menores a tu cargo si o si tenés que ser trasladado a un centro, pero nos ha pasado que el gobierno se rasgaban las vestiduras en las presentaciones diciendo que al día de la fecha no hay ningún menor en los centros, ni ninguna embarazada en los centros”, argumentó.

Sin embargo teníamos una embarazada que luego la trasladan al hospital de la madre y el niño, porque se descompone y deciden que tenía que terminar la cuarentena allí porque en su domicilio particular una vecina dijo que no estaba de acuerdo que esa persona venga a el lugar,

Es decir la asistente social de la provincia hizo un relevamiento a su domicilio y a su vez hizo lo que se hace con los presos cuando se solicitan las salidas transitorias o la libertad condicional, cuando se hace un relevamiento de concepto y conducta, es decir lo preocupante es que todos los factores tanto profesionales como no, cometieron este error, es decir la asistente social no sabe lo que es un informe socio ambiental, de una persona que cometió un delito a alguien que sólo quiere hacer el aislamiento por ingresar a la provincia”, detalló.

También enunció que hubo irregularidades con los hisopados porque cuando dio negativo tenían que haberlo mandado directamente a su domicilio, pero en su caso ya no lo cree ninguno de los resultados de la provincia, le comentaron que la obra social IASEP cubría los PCR en el laboratorio Mother, pero espera que en algún momento las obras sociales permitan realizarse esos estudios en laboratorios privados, porque a juzgar lo sucedido en los últimos tiempos con resultados que primero son positivos luego negativos o gente que le ha demorado más de 4 días que eran positivos es decir que estuvo durante ese tiempo esparciendo el virus por toda la ciudad.

“Esto es peligroso sobre todo para aquellos que no tienen síntomas y que se hacen en hisopado por rutina o porque tienen que hacer trámites, y al cometer este tipo de errores y genera que el virus se disemina si le pasa esto lo escurre ningún tipo de violación ni de ningún artículo a sabiendas es más se podría decir que la provincia es la que propaga el virus, pero se de gente que me ha dicho yo tuve síntomas me encerré en mi casa y no salí hasta que pasaron los 15 días y creo que tuve covid porque tuve todos los síntomas, pero la gente se esconde porque dicen qué van la van a venir a buscar, y la van a llevar a los centros a dónde no quieren ir, tienes esconderse muchas veces no le avisan a nadie ni a los contactos estrechos, es decir latitud misma de la provincia al tenerlos encerrados y encarcelados genera miedo en la gente y esto ayuda a su vez a que se propague más el virus”, declaró.

Por su parte destacó que se nota el cambio en las personas porque tienen ánimo de declarar, reclamar, denunciar

Maciel dijo para terminar “cuando defendemos a los ciudadanos asumimos los riesgos y son gajes del oficio porque sabemos que serán luego los jueces que tendremos que enfrentar en cuestiones personales de nuestros trabajos, pero seguimos haciendo como ahora con los comerciantes a los cuales también estamos asesorando conjuntamente con el equipo jurídico de la Unión Cívica Radical,

Ayer terminamos dos presentaciones que tienen que ver con cuestiones hacia el director de Defensa al Consumidor, Edgar Pérez, que como muchos es un ministro multifuncional porque también está a cargo del IAS, en algunos casos se puede decir que hay incompatibilidades y que hemos presentado los descargos de los comerciantes porque hay algunos que tienen de 14 a 10 actas labradas, uno solo de Defensa al Consumidor, sino de la Municipalidad, Bromatología y de la policía es decir muchos que enfrentar, y qué tres organismos estén juzgando por el mismo motivo es algo totalmente inédito, concluyó.

