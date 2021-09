Maciel: “Formosa parece un principado, donde el poder le pertenece a la familia gobernante, y las oportunidades son solo para sus hijos. Se adueñaron del Estado y de la vida de los formoseños”

46

La precandidata a diputada nacional por el frente Juntos Por Formosa Libre la Dra. Emilia Mily Maciel en comunicación con Radio Parque hizo referencia a la situación del interior, a su participación en la Federación Agraria y a las escasas políticas públicas que existen para los productores.

La abogada indicó que está afiliada a la Federación Agraria Argentina y por el emprendimiento familiar está ligada al sector productivo, por eso conoce los padecimientos de este sector y como los productores del Oeste intentan que la actividad no decaiga, ando siempre ayudando a sortear las adversidades que se suscitan, ya sea por malas políticas públicas o por cuestiones climáticas que para el rubro agrícola ganadero son fatales.

“En la actualidad las sequías generan incendios, en nuestro caso estamos a 6 km del Bañado la Estrella por lo que en muchas ocasiones con las inundaciones ha entrado agua en nuestro campo lo que hizo que ese año sea difícil, especialmente cuando el bañado corta la ruta y los deja incomunicados y hay gente aquí que prácticamente le inunda toda la producción y sus bienes”, indicó.

Otro problema es el abigeato, un campo cercano al Paraguay la estancia Bouvier sufrieron este golpe, estas situaciones se viven con las personas del Paraguay que entran como en su casa y te faenan el animal en tu campo, zonas donde están rodeados de agua vienen con las lanchitas, roban los animales y dañan el campo porque muchas veces prenden fuego, rompe el alambre, sueltan la hacienda, luego se van generando un daño económico terrible“, afirmó.

La referente de la UCR sostuvo que esto sucede porque existen fronteras sin control naturalizándose la delincuencia, cuando al productor agropecuario ganadero le generan este tipo de daños es como si no pasará nada, porque no les interesa ni les importa mejorar esta situación, y esto da la pauta de que las fronteras no están cerradas porque estas personas pudieron entrar a delinquir sin problemas con el ejército durante la gestión anterior se encontraba custodiando pero con la Asunción de Alberto Fernández nos dejaron a la deriva sin protección, hay lugares donde solo hay un efectivo o dos.

“Los policía no puede hacer mucho porque no cuentan con las herramientas ni móviles suficientes como para moverse ni siquiera dónde lo mandan, nosotros hemos visto a policías pasar por infinidad de penurias, no tienen donde quedarse a dormir, comprar un poco de comida o combustibles para el vehículo o tener este mal estado, de qué le sirve tener o portar un arma si después el resto de los elementos para cumplir su función no los tiene, la zona oeste es considerada un lugar de castigo por ser tan ecuestre y abandonado por lo tanto muchas ganas de combatir el delito no deben tener“, enunció.

Además agregó qué los funcionarios no tienen idea del esfuerzo personal porque a ellos la ciudadanía les paga todo, en cambio el empleado público cómo es el caso de un maestro o un policía cuando va a trabajar se encuentra con que debe gastar de su propio bolsillo cuestiones que deben de estar solventadas por el estado.

“Hay escuelas que no tienen cocinera y sacan de la cooperadora que es el aporte de los padres, lo mismo sucede con el personal de limpieza, sobre todo si se piensa en la pandemia las instituciones deberían estar recibiendo material de limpieza como también alimentario porque se está atravesando un momento crítico y económico que está golpeando los sectores más vulnerables y esto significa el hambre”, significó.

“Hay situaciones en la que llegan niños que no han comido nada y el maestro no tiene ni siquiera para darle una manzana o una banana, para qué es el chico tenga la mente concentrada en poder estudiar y no en el hambre, tengo una amiga pediatra que además hace un trabajo social muy importante explicando que lo importante que es tomar la edad, talla y peso de los chicos, para saber en que condiciones de salud están, pero en el oeste enfermeros y demás que hacen relevamiento de los niños, lo hacen en una hoja que después entregan a su organismo”, contó.

El gobierno no quiere reconocer que hay lugares con malnutrición o desnutrición directamente, cosa que no es novedad en el extremo oeste, hay niños que el único lugar que tienen para ir alimentarse es la escuela, con la pandemia le sacaron este único lugar de contención”, sentenció.

Por su parte expuso que admira los docentes porque deben hacer patria en lugares en extremas condiciones al cual nos somete el gobierno de la provincia de Formosa que realmente deben tener vocación mientras los funcionarios no tienen ni idea de lo que vive realmente el pueblo formoseño.

Maciel dijo “Lamentablemente en manos de esta gente están las decisiones de la provincia, quiénes hace tiempo viven del poder, son casi 30 años viviendo del estado difícilmente van a tener una perspectiva de la realidad, sin contar que ellos consideran que su realidad es la de todos, es como si el ciudadano común tiene la obligación de garantizarles a ellos ese estándar de vida”, cuestionó.

Mily Maciel también criticó las restricciones que las levantaron en Las Lomitas y en Pirané para que Fernández Patri hiciera su acto de campaña, pero los chicos aún no tienen clases pero ellos pueden realizar actos, se veía maestras con carteles militantes entonces uno se pregunta si que ya pasó si se terminó el coronavirus?.

“Y, nos llegaron hasta Laguna Yema por el corte de ruta porque obviamente no será bien recibido, en dónde los ciudadanos reclaman que la directora del hospital sea removida porque es vergonzosa su función, tengo un par de hechos puntuales y con testimonios y documentaciones en donde el accionar vergonzoso esta comprobado, pero esto tampoco sorprende porque se creen parte de una casta especial“, analizó.

Para terminar explicó que en el interior predomina las familias de los funcionarios en el poder, pasa en Las Lomitas, Laguna Yema, Los Chiriguanos, se plasma en toda la provincia este sistema feudal, inclusive el gobernador tiene a su hija diputada al igual que su hermano, se apoderan del estado y este les pertenece, otros no tienen oportunidad solo los hijos o familiares del funcionario de turno, pareciera un principado donde el poder le pertenece a la familia gobernante, por eso se percibe el agente el dolor y los ánimos de cambio, porque así como los funcionarios son esenciales para el gobierno, el trabajo es esencial para llevar un plato de comida a su hogar.

