Madre denunció irregularidades en los hisopados, y amenaza policial de inicio de causa penal si no se sometía al aislamiento arbitrario

25

Una madre denunció a Radio Parque la irregularidad con respecto a la carga de hisopado de su hija, y el alojamiento compulsivo en el centro de aislamiento de la Escuela N°3, por parte del gobierno de la provincia.

La ciudadana expresó qué su hija se hisopó el 1° de Mayo en la sala del barrio Independencia a las 7:30 de la mañana, sin embargo, recibe el domingo un resultado positivo del día 30 de abril del corriente año, algo totalmente inaudito.

La situación en el centro es insostenible

“Desde ese momento la trajeron a un centro de aislamiento, pese a que ella quería quedarse en la casa, pero le dijeron que no y que si no lo hacía le realizarían una denuncia penal, y como ella se está por recibir de abogada y quiere entrar en el servicio penitenciario no quiere tener causas penales pendientes, entonces vino al centro de aislamiento pero no tiene síntomas y está muy bien, a todo esto la acompañe para traer sus cosas y hablé con el comisario Santillán, para que ella pueda realizar su aislamiento en nuestra casa, como mucha gente lo está haciendo, es decir toda la familia realizará la cuarentena”, sostuvo.

Mi hija se quejó de la higiene del baño dijo que estaba asqueroso

La madre denunció que la situación en el centro es insostenible porque la llamó su hija desesperada comentándole que había muerto una mujer, por lo tanto su hija sentía que en ese lugar si se llegaría a enfermar, porque se encuentra dentro del lugar con gente que está realmente grave, algunos con mucha fiebre, tosiendo, todos en una misma habitación, mientras ella está sana y sin ningún síntoma, aseguró.

Ella está desesperada allá dentro

“Ella está desesperada allá dentro y yo aquí afuera, por eso necesito que alguien me ayude para poder sacarla de este centro y llevarla a mi casa para que haga el aislamiento allí, mi hija se quejó de la higiene del baño dijo que estaba asqueroso, qué quería limpiar pero no contaba con nada, entonces yo hoy traje lavandina con detergente, escurridor para que ella pueda limpiar, cuando me acerco a hablar con el comisario Santillán para entregar todas estas cosas a mi hija me dice que espere que está ocupado, por eso quiero sacarla de acá a mi hija“, relató desesperada la mujer.

Además explicó que su hija se realizó el hisopado sólo por control, ya que el electricista que vino a la casa comentó que su mujer había dado positivo de COVID 19, si bien no estuvo en contacto con este hombre, si su novio, por lo tanto era contacto del contacto, por eso ambos fueron hacerse el hisopado el primero de mayo, es así cuando el 2 de mayo le dan el resultado positivo, pero del 30 de abril, cuestionó.

Para finalizar dijo que es toda una incoherencia, a su novio le dio negativo, pero ambos resultados son del 30 de mayo, por eso estoy desesperada y quiero que mi hija ya no esté en este lugar.

Comments

comments