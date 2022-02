Madres pidieron a la Subsecretaria de Educación Hesenraider que no discriminen a las personas que tomaron la decisión de no vacunarse

39

Representantes de un grupo de padres de estudiantes formoseños se reunieron con la subsecretaria de Educación a efecto de solicitarle no Discriminen a las personas que tomaron la decisión de no vacunarse.

Las madre solicitaron a la funcionaria provincial la no aplicación del pase Sanitario, que no se obligue la colocación de Barbijo en todos los Niveles educativos, y el No Hisopados a Docentes no Inoculados.

Ofrecimos colaborar en Conjunto como Grupo de Padres en el Diseño del Protocolo de la Vuelta a clases.

Sugerimos que desde el Gobierno no Discriminen a las personas que tomaron la decisión de no vacunarse. Incentivando la Empatia y el Respeto a Aquellos que piensan diferente.

Deseamos que de a poco volvamos a la Normalidad con los cuidados necesarios de Higiene y desinfección .

Y Por Ultimo dejamos contancias de la desicion de los Padres que de persistir con e Protocolo del Año Pasado, exigiendo Barbijos y Pase Sanitario Daremos de Baja a la Presencialidad de nuestros Hijos del Sistema Educativo Optando por otras Opciones ya estudiadas como HomeShcooling (escuela en casa) Clubes , Espacios recreativos , deportivos, Artísticos que no Pidan Protocolos para nuestros Niños.

La Subsecretaria se comprometió a Informar nuestra Inquietud y posición como Padres en el Consejo donde se encuentran reunidos junto con Desarrollo Social y el Ministro de Educación Basterra para la Toma de decisión definitiva del Protocolo Escolar que será informada en el transcurso de la semana a la Comunidad Toda.

Comments

comments