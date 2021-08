Magallán estafado por Talavera lamentó ver a “otra política defendiendo a un delincuente, no quiero más deshonestos en cargos públicos”. Neme nos bloqueó, contó

65

Jhonatan Magallán uno de los estafados por el candidato de Gabriela Neme en comunicación con Radio Parque, desmintió las afirmaciones de la candidata de “Estamos con Vos” y dio detalles de la denuncia realizada a Max Talavera por estafa.

El ciudadano expresó que todo comenzó la necesidad de tener una casa propia, allí donde dan con la empresa “Max construcciones”, de la localidad de Venado Tuerto Santa Fe y se conectan con un vendedor de la misma pareciendo todo muy transparente porque brindaba respuestas certeras e información.

“Ante esto firmamos un contrato y le entregamos un vehículo de un gran valor más dinero en efectivo y a partir de allí siguieron los contactos, la firma del contrato fue el 6 de febrero del 2021, luego habiendo pasado un tiempo prudencial y viendo que no había avances uno de los vendedores empezó a decirnos que la empresa estaba mal, que estaba con bastantes deudas y que el dueño Max Talavera se había ido de la ciudad y que no tenían contacto con él, no sabían dónde estaba y estaban tratando de rastrearlo y supuestamente se había ido a buscar inversores y que no tenía forma de hacernos nuestras casas“, contó.

Además expuso que a partir de allí intentó localizarlo y lo logró a través de las redes sociales, y éste le envió audios diciéndole muchas mentiras de que estaba intentando solucionar el tema de la empresa, en su caso no había firmado el 08 por el vehículo entregado, pero se enteró que Talavera se lo dio a un abogado como parte de pago de una deuda y éste a su vez lo vendió a una empresa importante es decir lo vendieron en nombre de otra persona es decir son varias personas la que participan en el delito, por ello presenta demanda por estafa.

“Somos muchas las personas damnificadas en distintos puntos del país, y aparentemente este hombre que hoy fue detenido por exhortó de la justicia de Venado Tuerto, no son sólo familias sino también proveedores y empleados los afectados, Talavera tiene deudas con el jefe de ventas Ramil, porque lo hacía vender y las comisiones nunca se las pago, lo mismo Nicolás Sudac que es quien nos vendió a nosotros y además Max hacía una maniobra fraudulenta porque no firmaba los contratos él sino sus representantes, es decir porque estaba toda esta estafa para tratar de quedar libre y también le alquilaba un local en Venado Tuerto en calle Los Andes 170, hay videos en donde proveedores abren este lugar para poder de recuperar algo de lo que perdieron”, explicó.

También sostuvo que posee capturas de pantalla entregados a la fiscalía pertinente de mensajes de Max Talavera donde en principio reconocía el error y decía que trataría de enmendarlo, manifestaba que devolvería el precio del vehículo y el dinero gastado, pero luego en virtud de asesorarse sobre el delito que había cometido, afirmó que no había recibido nada es decir si lavaba las manos.

“Las personas damnificadas estamos en contacto a través del WhatsApp y una de ellas nos comenta que Talavera estaba como candidato suplente a diputado nacional en la lista de Gabriela Neme, en Formosa, imagínense para nosotros que rastreamos a esta persona y que ya estamos cansados de la política sucia y corrupta, ver a otro delincuente ocupando un cargo fue un golpe enorme, por eso intenté contactarme con Neme y las respuestas de la política formoseña fue bloquearme de los comentarios que colocábamos en Instagram, en mi caso no me interesa ni perjudicar ni favorecer a nadie, yo solo quiero que se recupere lo que me han quitado en forma deshonesta y no quiero ver más deshonestos en mi país ocupando cargos” enunció.

Por su parte añadió que con la captura de Talavera lo importante es que todos los que lo han denunciado podrían informar a cada uno de los juzgados donde se tramita la denuncia el número de causa y la fiscalía que tramita la detención de Talavera, el inicio de todas las demás actuaciones e investigaciones que se le realizan para poder unificarlo, para poder iniciar el proceso con la persona ya notificada.

“En principio él sólo está detenido por la causa iniciada en Santa Fe no por las otras estafas, no es casualidad que tenga tantas denuncias y con tantas pruebas, y a mí no me interesa que esté preso Max Talavera si no poder recuperar mis bienes”, aseguró.

En todo caso siendo tiene forma de poder pagarnos a todos porque estamos hablando de una gran cantidad de dinero, tendremos que ir al Foro Civil para hacer una demanda paralela para que lo obliguen a cumplir si demuestran su culpabilidad y si no puede hacerlo si cumplir un tiempo en prisión por lo que indica el artículo 173 del Código Penal que es el delito de estafa en Santa Fe este hombre estaba jugado es decir prófugo por eso lo detenian“, mencionó.

También agregó qué tiene entendido que en la provincia de Formosa no tiene configurado ninguna empresa ni habría realizado ningún ilícito, todas las personas que denuncian las casas no tienen nada que ver con ningún sector político, menos con el sucio y delincuente de Gildo Insfrán, jamás está bien ayudando al feudo, sólo quieren recuperar sus bienes porque son personas comunes que fueron estafadas con el sueño de la casa propia, por lo tanto se niega categóricamente que sea esto un movimiento Político.

Magallán dijo “este hombre es un estafador, no tengo ningún contacto político en Formosa para nosotros es resonante que haya personas que tan livianamente tomen un tema y digan que es mentira, está orquestado políticamente, cuando no se frena Investigar un poco para ver si hay alguien damnificado, somos 15 familias más otras que hay en Venado Tuerto, por eso quiero que quede claro que esto no tiene nada que ver con la política, cuando nos enteramos que era candidato a diputado nacional comenzamos a comunicarnos con los teclados y también para impugnarlo para que este delincuente no se presente en ninguna lista, sabíamos que estaba en Formosa y que su domicilio era en Laguna Blanca, por eso se envían los exhortos a los juzgados para pedir la detención“.

Para culminar señaló que Talavera a través de la política sólo busca salvarse porque la política corrupta de Argentina permite esto, si hubiese tenido voluntad y honra intentaría hablar con todos los afectados, dar la cara y decir lo que sucedió él tenía una página que se llamaba Max Construcciones donde mostraban los avances que se hacía con respecto a las casas y los planes de pago que ofrecía, alli tenía fotos con Omar Perotti el Gobernador de Santa Fe, con concejales de Venado Tuerto, pero luego lo eliminó, sin embargo Se tomaron capturas de pantalla de todo esto para poder presentarlo ante la justicia y la respuesta suya por Instagram sólo fue que no recibió la camioneta ni el dinero y que cuando la justicia nos llame iba a tener argumentos para defenderse porque era una víctima y habían utilizado su nombre cuánto tiempo atrás por mensajes de audio decía que si era el responsable y que estaba buscando soluciones para devolver el dinero.

Comments

comments