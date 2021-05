Malgarini solicitó a Gildo Insfran que compre vacunas con el mentado “superávit presupuestario”

33

En forma URGENTE le solicitó al Sr. Gobernador de la Provincia Gildo Insfrán el inicio de las gestiones para comprar, tal como lo hizo el Gobernador de Jujuy Gerardo Morales, las dosis necesarias de vacunas, al laboratorio posible sin ningún tipo de prejuicios, para aplicarlas cuanto antes a todos los formoseños, reclamó el diputado provincial Adrian Malgarini.

La noticia de la gestión del Gobernador jujeño da cuenta de la adquisición de un millón de dosis de la vacunas para ser aplicada a sus comprovincianos, gestión que realizó el propio Gobernador con el laboratorio chino.

El gobierno nacional permite que cada provincia puede efectuar la compra de las vacunas en forma directa, pero, hasta ahora, nuestro Gobierno Provincial no realizó ningún intento para conseguir este elemento que es la única salida a esta situación de caos y saturación sanitaria que vivimos en Formosa, con lo cual también lograrían enmendar en parte, los gravísimos errores en la gestión de la pandemia que está costando al día de hoy, 22.250 contagios, 8.561 casos activos y 345 muertes en Formosa.

“Cuidar a los 640.000 formoseños” debe ser una ACTITUD concreta y contundente y no solo un versito que se repite diariamente en un escenario desacreditado y perverso en el que se miente e insulta diariamente a los formoseños.

Dada la situación de la provincia que, según el relato, es de superávit desde hace varios años, deberían existir en las arcas provinciales, los fondos suficientes para la compra de las vacunas y, de no ser así, no existiría mejor razón para recurrir al endeudamiento si es necesario para cuidar con seriedad la salud y la vida de nuestros comprovincianos.

Es evidente que NO SE HICIERON los esfuerzos necesarios, NO SE REALIZARON las gestiones y JAMÁS pensaron en la compra de las vacunas y solo se esperó que el Gobierno Nacional enviara a la provincia de Formosa las vacunas que, a su antojo, se les ocurriera. Esta situación no admite demoras y esperamos que en forma URGENTE se realicen los trámites para la compra de las vacunas.

