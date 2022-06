Marcelo Ocampo reclamó una actitud más humana y más cajeros para terminar con las largas colas en los bancos

50

El concejal de Nuevo País Marcelo Ocampo en comunicación con Radio Parque hizo referencia a las largas colas que deben realizar los ciudadanos para cobras subsidios en los bancos.

El legislador enunció que esta problemática no solamente la sufre la gente que está cobrando este tipo de remuneraciones sino también los abuelos que cobran su jubilación, y la iniciativa de acercarles por lo menos una bebida caliente se inició hace un tiempo con las altas temperaturas y ahora se acentúa por el frío.

«Cuando hacía 40 grados de calor y los abuelitos se desmayaban se me ocurrió enviarle agua y algo fresco para poder asistirlos, entonces nos dimos cuenta que la situación era grave de qué a las instituciones a cargo muy poco le importa la gente que está afuera esperando horas y horas porque hay colas desde la tarde para el día siguiente, entonces la idea era acercar un poco de ayuda el día de ayer les hicimos café y cocido con pan de leche, la gente lo recibe muy bien porque está cansada y agotada sobre todo en estos tiempos sufriendo el frío sobre todo en Formosa que la gente no está acostumbrada que clima» señaló.

Además recalcó que deben tener una actitud más humana, agregar más cajeros, ver a través de la tecnología qué soluciones se pueden dar, porque esto no es un tema nuevo y cada año la situación se agrava más, el día de ayer la cola llegaba hasta la plaza en uno de los bancos.

Censura y cátedras de Peronismo en el Concejo Deliberante

En cuanto al maltrato sufrido en la última sesión en el HCD explicó que la situación comienza con una exposición del colega del bloque oficialista en dónde arranca incumpliendo con las normas porque no se puede leer dentro de la sesión, sin embargo se tuvo que escuchar una lectura sobre la vida de Perón algo que no es acorde a lo que debe hacerse, siendo inclusive una falta de respeto al resto que debía escuchar ese curso sobre peronismo, entonces le preguntó al presidente si se estaba en el Concejo o en una Unidad Básica del peronismo, porque no se estaban tocando los temas que le interesa a la gente.

A nosotros se nos había pedido que seamos concisos pero se le permite al bloque de ellos hablar libremente durante media hora sobre la vida de Perón, soy una persona respetuosa cuando me faltan el respeto también reaccionó porque lo que estaba sucediendo no era acorde y no estaba bien, pero a pesar de todo el mal trato recibido yo me ubiqué en mi lugar después tuve que quedarme callado porque antes que nada respeto a la institución, es decir no se puede hacer un escándalo para terminar mal, y lo cierto es que hay temas muchos más urgentes, cómo lo planteó siempre hay que preocuparse más que nada por los problemas de la gente”, indicó.

“Es por eso que hoy en día nadie quiere escuchar más sobre política, la gente está harta y solamente quiere soluciones, la gente tiene hambre y no llega a fin de mes, la gente no tiene cloacas, pavimentos, se inunda cuándo llueve, le brotan agua por todos lados por todo lo mal que están los barrios y por todo lo hecho por el gobierno, entonces hay problemas muy graves en Formosa, es una ciudad muy atrasada a comparación de otras del país, uno sale a los barrios y se encuentra con situaciones increíbles, cómo barrios que tienen más de 30 años de antigüedad Cómo ser el Simón Bolívar u otros del Circuito Cinco que siguen sin ripios en inundándose, sin embargo nos vamos a tomar el tiempo para hablar 40 minutos sobre Perón» expresó.

Por su parte agregó que desde el primer día que decidió entrar en la política quiso marcar la diferencia y está intentando lograr ese camino por eso destina su sueldo a colaborar con entidades sociales y también con los bomberos voluntarios que están muy abandonados.

Ocampo dijo para terminar «he presentado proyectos para los bomberos, pero aún no fueron aprobados por eso estamos intentando colaborar de alguna forma con fondos propios comprándole mochilas forestales para prepararnos para los incendios de agosto, porque lo sucedido en Corrientes como Formosa con los incendios catastróficos, si bien acá no se apuntó mucho se quemaron muchas hectáreas, se perdieron muchos cultivos, mucha fauna silvestre es por eso que estoy poniendo mi granito de arena para que eso no vuelva a pasar, en Formosa”.

“Hay dos cuarteles uno en Circuito Cinco y otro en la Nueva Formosa, el de Circuito es el que está mejor equipado y funcionan en una casa de familia, solicitaron personería jurídica pero aún no está aprobada por eso los estamos ayudando para fortalecerlos porque se necesitan más bomberos, y por otra parte tenemos un proyecto ambicioso con la Dra Neme que es un relevamiento de la ciudad entera, es porque eso que siempre estamos en contacto y visitando todos los barrios, por eso le pedimos a los ciudadanos que si nos ven caminando que se acerquen sin importar el partido político al que pertenezcan porque lo importante acá es mejorar la ciudad», concluyó.

Comments

comments