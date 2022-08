Marcha de vecinos y repudio general ante el hecho de violencia de genero e institucional en Naineck

21

Ante el hecho de violencia de género que tuvo como victima a una docente y como agresor a un alto funcionario municipal, cientos de vecinos autoconvocados marcharon por las calles de Naineck hasta el Concejo deliberante de esa ciudad donde hicieron entrega de un petitorio de pedido de adhesión del municipio a la Ley Micaela.

La docente no solo fue victima de la violencia del funcionario justicialista, sino también fue victima de la violencia institucional por el pesimo y cómplice accionar policial y de las autoridades sanitarias que sin revisarla fraguaron una pericia médica dictaminando que no estaba golpeada y en la comisaria local donde no quisieron tomarle la denuncia caratularon la agresión como una simple contravencional.

La docente agredida tuvo que viajar a Clorinda donde con la asistencia de la doctora Maria Fernanda Insfran, lograron que la revisara un forense que constato las lesiones para poder radicar la denuncia penal y que la causa sea caratulada como corresponde.

«No se tomó ninguna medida porque no tiene nada que ver con la gestión«, dijo Murdoch, el jefe comunal de Laguna NaiNeck ante la pregunta de un medio local sobre el hecho de violencia de género que involucra a un funcionario de alto rango de la comuna que él lleva adelante.

«Queremos que nuestros funcionarios públicos entiendan que el pueblo no se callará más los atropellos y que las autoridades empiecen a dejar que trabajen los policías y los hospitales porque muchas veces las influencias políticas son las que más dañan», manifestó Carlos Ochipinti, uno de los manifestantes.

«Continuaremos insistiendo con que se haga Justicia «y que no hayan más atrocidades bajo el manto de la política en nuestros pueblos». «No queremos más violencia de género ni golpes a las mujeres y mucho menos que nuestras autoridades tengan que atropellar y empezar a tapar la violencia de sus funcionarios», expresaron.

«La víctima se acercó tenia evidentes heridas a causa de la golpiza. Si mis autoridades, la Policía y los doctores quieren ocultar eso, nosotros como sociedad vamos a reclamar y a partir de ahora, por cada atropello vamos a ser más», sentenció.

«La marcha de silencio de ayer fue «un calentamiento» y que seguirán «insistiendo» porque a partir de ahora, «todas las cosas del pueblo que estén mal, comenzaremos a reclamar». Queremos que las autoridades electas por nosotros trabajen por y para nosotros», afirmaron.

De violencia de género a una contravención hay todo un sistema político de diferencia y de indiferencia.

El miércoles por la tarde, la docente intentó denunciar por violencia verbal y física a Jorge Celia, un funcionario municipal de Laguna NaiNeck con quien tenía un vinculo afectivo hacía unos años.

Pero, para sorpresa de la denunciante, en la subcomisaría local modificaron el documento y la causa pasó de violencia de género a contravencional por lo que también existe una denuncia contra el policía y el médico por emitir un certificado apócrifo e introducirlo al expediente.

«Qué nos queda a las mujeres y diversidades ante la nula intervención de políticas públicas para controlar, erradicar o bajar los índices de violencia contra nosotras? Qué pasa con las instituciones del Estado y con los hombres que manejan la cosa pública que no se hacen cargo de que la violencia es una cuestión cultural y que por ende no pertenece al ámbito privado y mucho menos cuando se trata de un funcionario público?», manifestaron en un documeto las organizaciones que luchan por los derechos.

Este hecho sucede en medio de las capacitaciones en Ley Micaela que, según la Secretaría de la Mujer, están realizandose en toda la provincia, tomando como puntapié inicial las palabras del gobernador Insfrán que dijo que «la violencia de género no se perdona». Y si, estamos de acuerdo con eso. Entonces, qué vamos a hacer? Nosotras estamos abiertas al diálogo para trabajar en conjunto, pero necesitamos la decisión politica y la apertura de los organismos estatales para trabajar las violencias.

Es la segunda vez, en muy poco tiempo, que la policía de Formosa toma a hechos graves en contexto de violencia de género como un hecho contravencional. Sucede en la capital y en el interior.

No queremos entrar en cuestiones teóricas, pero, cansadas de repetir lo mismo, vamos a plantearlo una vez más. El sistema machista complota y reproduce sistemáticamente estas violencias institucionales para que sucedan cosas como las que vivió esta mujer en NaiNeck.

No queremos eso. Necesitamos que las violencias se traten como un verdadero problema social, cultural y político que afecta inclusive a los hombres, pero en mucho más a las mujeres y diversidades.

Por último, remarcar que sí, Murdoch, elege tener a un hombre violento con denuncia por violencia dentro de su equipo tiene que ver con su gestión. Tocan a una, tocan a todas, manifestaron.

