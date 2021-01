Marchamos ante la decisión nefasta del Bloqueo, de seguir restringiendo libertades e impidiendo trabajar, comerciar, aumentado la pobreza y el hambre

6

Integrantes de Formosa Libre en comunicación con Radio Parque 89.3, resaltaron la convocatoria de protesta contra el bloqueo de la ciudad impuesto por el gobierno que restringe las libertades individuales, que se realizará este sábado a las 18 horas, en la plaza San Martín

Los referentes sostuvieron que como el nombre lo indica el grupo actúa en base a la libertad que es un derecho básico que se da tanto en la política como la vida diaria, y desde que comenzó la pandemia el gobierno optó por combatir el virus con la policía, restringiendo las libertades, más de 45000 personas perdieron sus trabajos, mermó la economía y aumentó la pobreza y los abusos del Estado, por eso los jóvenes que forman este grupo quienes cansados de los atropellos y arbitrariedades, consideraron que alguien tiene que reclamar.

“Lo hicimos en las principales marchas que convocamos, y ahora nuevamente ante la decisión nefasta de volver a la fase uno, realizaremos una nueva marcha, y Será muy importante porque se está movilizando por primera vez unidos a sectores como por ejemplo los gastronómicos, los gimnasios, los remiseros y los jóvenes, pero también invitamos a cualquier emprendedor a cualquier trabajador, a toda persona independiente que tenga un reclamo el sábado a las 18 horas es la convocatoria, y ya se ha hablado con todos los que se tenía que hablar”, indicó.

Esto es un problema provincial, en otras provincias pese a tener aumento de casos, siguen con la actividad comercial y los locales abiertos

Explicaron además que la gente está muy molesta, han perdido su libertad está al borde de la demencia, y esto es un problema sólo a nivel provincial, porque si se miran otras provincias que si bien hay aumento de casos de coronavirus, pero aún así se siguen abiertos los locales y no se restringen la libertad, la única provincia que está haciendo todo este show y jugando con la con la salud mental de las personas y con los bolsillos de los ciudadanos es Formosa, todo por culpa del gobierno provincial.

Pasamos un año de miseria y nos traen de vuelta a la Fase 1, que no funcionó, están cometiendo el mismo error pero quiénes son los que pagan por sus errores?, nosotros los laburantes

“Somos una provincia de 600.000 habitantes, es una locura que se siga cerrando parte de la provincia, porque a nivel nacional, se está funcionando con el protocolo, están funcionando los negocios, las personas hacen su vida normal si bien no es la normalidad que teníamos antes de la pandemia, pero no cerraron sus economías ni las actividades de los emprendedores, y escuchando a jóvenes que decían nosotros no tenemos que tenerle más miedo a esto, sino hacerles frente, porque el coronavirus va a estar y quién sabe si algún día va a haber otra pandemia, porque el futuro es incierto, por eso mismo ahora no se puede perder la libertad y la salud porque se han diagnosticado muchos casos de depresión por estar encerrados, no se puede terminar así, sin contar el hecho de que esto ya no funcionó, fue un año de miseria y nos traen de vuelta a la fase 1, a algo que ya no está funcionando, están cometiendo el mismo error pero quiénes son los que pagan por culpas de sus improvisaciones, nosotros, la gente, sobre todo los laburantes”. Cuestionó Agustin.

No queda otra que protestar, porque el Gobierno no escucha, ni acciona. Se encapricha en cometer los mismos errores

También señaló que Formosa Libre quiere canalizar estos reclamos porque se llegó a un punto de ebullición en que la gente va a explotar, pero lamentablemente no queda otra porque parece que es “la única manera en que el gobierno va a hacer algo es la protesta”, ya que no es cucha ni acciona, lamentaron.

Las amenazas de Kozameh, son fascistas, en lugar de acogotarnos tiene que entender que estamos en el Siglo 21 y la democracia ya volvió

De igual manera deploró las brutales manifestaciones de la dirigente Marta Kozameh quien tuvo palabras muy duras, el joven de 19 años rechazó las acusaciones de la ex ministra y ahora periodista militante, que los culpó por la circulación del coronavirus y de buscar la muerte, antes de tratarlos de animales con DNI y manifestar sus deseos de “acogotarlos como gallina”.

“Esta señora utilizó expresiones facistas, nos acusó de romper el estatus sanitario, nos deshumanizó literalmente a jóvenes de 19 y 18 años, diciendo que sólo éramos humanos por nuestro DNI y si nosotros tuviéramos ganas podríamos llevar esto a un juicio al INADI, porque son serios y graves su dichos. Sé que dijo que hay que acogotarnos como a las gallinas, pero le voy a responder señora no se si tendrá las fuerzas para acogotar gallinas todavía, pero le voy a explicar que estamos en el Siglo 21 y la democracia ya volvió, quiero explicarle además que nosotros marchamos por una Formosa Libre y ante los ataques, las amenazas y las descalificaciones, a la señora Kozameh la invitamos al debate, pero no ha accedido, solo se manifestó por Facebook y nos chicaneó, sólo tirando palos, pero es una reacción esperada y hay peores“, advirtió.

Los jóvenes de Formosa Libre para finalizar invitaron a todos a la marcha en la plaza San Martín a las 18 horas, y vamos a demostrarle a las personas que nosotros realmente marchamos por la libertad y no porque queremos que se contagien a propósito porque fomentamos la distancia social, el uso del barbijo, por eso tendremos un equipo que estará observando y controlando a la gente para preservar el estatus sanitario porque queremos preservar esto, lejos de lo que dicen las personas que nos demonizan, por eso este sábado vamos a estar reclamando por las libertades para los jóvenes, para el trabajador y que vuelva todo a la nueva normalidad como ya se estaba trabajando en Formosa, y que el gobierno se haga cargo de lo que realmente le corresponde que es administrar la pandemia por algo son el gobierno”.

