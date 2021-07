María Eugenia Vidal retrucó a Cristina Kirchner por una frase: “¿Qué es ser rudo? ¿Sacar a patadas en el culo a los narcos o putear por televisión?”

33

La precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Juntos, María Eugenia Vidal, volvió hoy a criticar a la vicepresidenta Cristina Kirchner por hablar de rudeza como una virtud del peronismo y se preguntó si rudeza no debería ser otra cosa y no lo que resalta la líder del Frente de Todos (FdT).

“¿Qué es ser rudo? ¿Decir imbécil a la oposición, decirle nazi, fascista? ¿Qué es ser rudo? ¿Sacar a patadas en el culo a los narcos o putear por televisión?”, se preguntó la exgobernadora de Buenos Aires y aludió a su gestión de cuatro años al frente de la provincia.

Así la exgobernadora bonaerense se refirió al discurso de días atrás de Cristina Kirchner, quien durante el cierre de listas cuestionó a la oposición por su accionar, por querer imponer, según sus palabras, la política del “marketing” y del “coaching” y dijo: “Los peronistas somos más rudos y rudas. Somos rudas las peronistas”.

“A nosotros nos preocupa resolver los problemas de la gente, no ver quién dice la chicana más enrevesada. La chicana más viva no es mi camino”, insistió Vidal en diálogo con radio Mitre y luego habló de las tres propuestas que quiere dejar en claro durante estas semanas de campaña, ante de las PASO legislativas que tendrán lugar en septiembre.

“Hay que bajar los impuestos a la producción, hay que aliviar a los sectores más castigados, los restaurantes y hoteles, y necesitamos una ley integral que declare la emergencia educativa y que obligue a medir. Cuanto peor estamos, más tenemos que medir porque si no, no sabemos qué evaluar”, afirmó la precandidata.

Sobre el rol actual dentro de la oposición del expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora destacó que se trata de una figura clave dentro del espacio y explicó que si no tuvo un rol más presente en los días pasados, durante el cierre de listas, se debió a que está varado en Suiza por la medida del Gobierno de imponer restricciones a los regresos de argentinos que se encuentran en el extranjero.

“Macri está varado como muchos argentinos. Ya debería haber vuelto. Tiene un rol importante que cumplir, no creo que Juntos sea sin él, es con él, es con Patricia Bullrich, es con Horacio Rodríguez Larreta”, agregó.

Y en referencia a los cambios en su bloque, dijo que tras la derrota de 2019 hicieron autocrítica, revisaron sus errores y por eso impulsaron las modificaciones que hoy se ven en Juntos. “Somos una fuerza que hizo autocrítica. Macri es el primer presidente en democracia que escribe un libro con autocrítica. En esta elección algo cambió, hay gente nueva, hay más democracia y ampliación. Este es un Juntos distinto, más equilibrado, más amplio. Entendimos que habíamos dejado de escuchar por un momento”, indicó.

Por último Vidal remarcó que el gobierno de Alberto Fernández no tiene un plan a seguir, dijo que ese es uno de los mayores problemas y aseguró además que tampoco muestra apertura al diálogo, condición necesaria, para ella, para lograr que el país avance y salga de la crisis.

“El Gobierno no demuestra apertura al diálogo, no veo conciencia de la situación que estamos atravesando ni cercanía suficiente para escuchar a la gente. La carta de [Cecilia] Nicolini al Fondo Ruso de Inversión Directa (por la demora en la entrega de segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V) es una muestra más de improvisación. Con improvisación y autoritarismo estos problemas no se van a resolver”, finalizó.

