Martín Hernández dijo que este gobierno lo único que sabe hacer es cerrar, prohibir y reprimir

El presidente del Comité Provincial de la UCR, Dr. Martín Hernández, al fundamentar su apoyo al obispo diocesano de Formosa, monseñor José Vicente Conejero tras ser atacado por funcionarios del gobierno provincial, sostuvo que este gobierno lo único que sabe hacer es cerrar, prohibir y reprimir.

Hace días, Conejero expuso desde su actividad religiosa los altos índices de pobreza que registra la provincia y pidió al gobierno una mayor acción para atacar este grave problema social y recibió un feroz y desubicado ataque por parte del cuestionado ministro de Gobierno, Jorge González y su colega de Economía, Jorge Ibañez.

Desbocados, virulentos, maleducados, estos personajes que nada conocen de la realidad al vivir en un paraíso formado por sus abultados sueldos y renovados privilegios al estar tantos años en la función pública, tuvieron la pésima idea de atacar a la máxima autoridad eclesiástica de la provincia, por haber expuesto la triste realidad que afecta a más de la mitad de la población.

Consultado por 89.3 FM Radio Parque, el dirigente radical dijo que “al gobierno le molesta todo lo que se haga que no esté dentro de su órbita. Si no son agradecimientos y adulaciones, cuando no adhesiones genuflexas ante aluna acción de gobierno, nada les importa. No aceptan otras posiciones ni opiniones y mucho menos que se expongan sus errores”.

“Les molesta que se exponga u visibilice la pobreza, que los desnuda y refleja sus propias debilidades y fallas, y entonces otra vez salen contra todo aquel que pretenda dejar al descubierto estas dudas y deudas pendientes que tienen en lo social”, remarcó Hernández.

Agregó que los señalamientos de la máxima autoridad religiosa de Formosa son errores vinculados en el manejo del sistema sanitario, en las inversiones, previsión e improvisaciones en estos tiempos de gestión ante la pandemia por coronavirus.

“En este caso, el obispo dijo algo absolutamente lógico, normal y visible. Tiene que ver estas revelaciones al estar en la calle, entender el sufrimiento de la gente, de miles de personas que no tienen para comer y cuando menos se permita salir a la calle a trabajar, menos van a tener para comer”, dijo en tono dramático.

Acotó que “le molesta al gobierno que alguien exponga sus falencias y cuando se desnudan sus miserias, salen a atacarlo sea quien sea, en este caso el obispo Conejero”.

Por último, afirmó que “esta pandemia por coronavirus, independientemente de las medidas de prevención y todo lo que lo rodea, ha afectado terriblemente la salud mental de la población, su economía, y sociabilidad, que es necesaria en toda persona. En este marco, al gobierno provincial lo único que se le ocurre en este casi año y medio de crisis, es cerrar, prohibir y reprimir”, cerró

