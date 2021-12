Martín Lousteau acusó a Carrió de ser “totalmente funcional al kirchnerismo”

17

El senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau acusó a Elisa Carrió de ser “totalmente funcional al kirchnerismo” luego de las críticas que lanzó la líder de la Coalición Cívica en el acto por los 20 años del partido, al que asistieron los máximos referentes opositores. Por otro lado, apuntó contra Cristina Kirchner por su última carta pública con la que, considera, busca eximirse de responsabilidades en la gestión de Alberto Fernández y en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

“Hay gente en Juntos por el Cambio que no le gusta que su peso individual se diluya y cuando reacciona tirando piedras genera problemas, lo contrario de lo que la gente nos está pidiendo”, respondió Lousteau consultado por el acto por los 20 años de la Coalición Cívica que celebró el último sábado Elisa Carrió donde hubo advertencias y reproches a los referentes de la coalición opositora.

Para el ex embajador en Estados Unidos, “hay a quienes le cuesta aceptar que este Juntos por el Cambio es más grande y mejor” y que “para recuperar posiciones generan críticas hacia adentro”. Lousteau acusó a Carrió de ser “totalmente funcional al kirchnerismo”. “No se puede criticar todo el tiempo adentro. Esas críticas no sirven, van en contra de lo que nos dicen la gente ”, enfatizó.

Al respecto de la ampliación de la coalición, estableció como límite a Javier Milei, recientemente electo diputado. En esta nueva etapa para la oposición, afirmó que “hay liderazgos validados que hay que respetar” y que “todos aquellos que ganaron sus PASO, Juntos por el Cambio tiene que tener un método para apuntalarlos para que ganen sus provincias en 2023″.

Sobre qué lugar ocupa Mauricio Macri en todo esto, Lousteau cerró respondiendo que “es un ex presidente, es un rol muy importante” e insistió con que “los liderazgos los debe elegir la gente”.

El último sábado Elisa Carrió celebró los 20 años de la Coalición Cívica

Además, Lousteau apuntó contra Cristina Kirchner por su última carta pública con la que “busca eximirse de responsabilidades” en la gestión y en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. “Ella piensa, siente y ejecuta el peso de su voz dentro de su coalición”, definió sobre la última publicación de la vicepresidenta con la que rompió casi dos semanas de silencio luego de la derrota del Frente de Todos.

“Es enormemente responsable de la estratega que ha tenido el Gobierno hasta ahora: no ha resuelto el tema del acceso al crédito, primero negoció con los acreedores privados, después con el Fondo, y después de dos años seguimos empantanados en lo mismo y por ende sin instrumentos para poder crecer y evitar ajustes”, planteó el economista. “Ella sabía que existía un acuerdo con el FMI”, agregó.

Lousteau aseguró que “no tenía dudas de que (CFK) iba a tratar de deslindar responsabilidades de los dos años de gestión” y que “intenta preservar esos ‘devotos’ que tiene, que no importa la situación que atraviese -sea el juicio de Hotesur, sea el Indec, su vicepresidente, su ministro de Obras Públicas, su secretario de Obras Públicas tirando bolsos-, no importa lo que sea, hay una parte de la sociedad -chica- que elige creerle siempre”.

En declaraciones al programa La Rosca (Todo Noticias), el senador radical analizó que “si la vicepresidenta pensara que su palabra es irrelevante porque el que tiene la lapicera es el presidente, le hablaría directamente a él, aconsejándole de acuerdo a su experiencia en el cargo, pero no haría todo el tiempo cartas públicas”.

“Les dijo ‘arreglen con el Fondo porque sino Argentina va a tener problemas’ y puso condiciones que son incompatibles con acordar con el FMI”, planteó. Lousteau consideró que Cristina Kirchner “pone enunciados muy generales, casi eslóganes, que después en una negociación particular hay que ver qué quieren decir, ella siempre se va a poder escudar en que lo que se llegó no es lo que pretendía”.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández

“ Debería ser mucho más específica con lo que quiere con respecto al acuerdo con el Fondo” , reclamó el legislador de Juntos por el Cambio.

“El acuerdo con el FMI es el corolario de una discusión entre las fuerzas de la Argentina, que conocemos mucho mejor que el Fondo que cosas son posibles, cuales no, que cosas si se hacen son malas, que cosas que ellos no saben podemos hacer y son buenas”, sostuvo pero lamentó que el Poder Ejecutivo no convoque a la oposición “a ver cómo van las negociaciones”.

“Pareciera que el Gobierno negocia una carta de intención para traer al Congreso… La discusión debería ser más fina”, opinó.

Martín Lousteu también dedicó unas palabras al sobreseimiento de CFK en las causas Hotesur y Los Sauces. Primero citó al Talmud: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados” . Luego lamentó que desde hace tiempose vivan “esos desaguisados y barbaridades del punto de vista judicial que desacreditan a la Justicia”.

“Hay una pérdida de estatura moral que atraviesa a la sociedad y sus instituciones, la corrupción se va degradando”, remarcó.

