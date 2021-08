Melva Mayorquín: “Fue humillante el allanamiento y que me llevaran presa esposada y golpeada como una delincuente”

22

La señora Melva Mayorquín, quién según el ministro González estaba cómoda y plácidamente descansando en un Centro de Aislamiento, en comunicación con Radio Parque denunció los pormenores del violento allanamiento y la brutal manera en que la arrestaron tras dar positivo a COVID 19.

La ciudadana expresó que se sintió muy humillada por lo sufrido, se encuentra en el Hotel Howard Johnson privada de su libertas en contra de su voluntad, pero lo peor fue que la llevaran apresada como una delincuente, la golpearon y esposaron, fue en una ambulancia con dos policías, ningún organismo se comunicó con ella, ni siquiera la Secretaría de la Mujer.

“Todo comenzó cuando fue hasta Corrientes, se realizó un PCR negativo, al regreso en Mansilla hacen la declaración jurada a través de la página del gobierno, en donde declara su domicilio particular y que vive sola, allí se hace el hisopado y le da positivo, en ese momento le informan que queda en manos de la policía para que la trasladan a un centro de aislamiento, al cual se niega porque tienen domicilio en dónde estás sola con su mascota, como al igual que su madre que iba a realizar la cuarentena por ser contacto estrecho”, contó.

Así pasa el tiempo hasta que llega a la madrugada y le dice al policía que “necesitaba una solución porque no se negaba activar ningún protocolo, ni poner en riesgo la vida de nadie, entonces el policía le dice que se dirija a Villa del Carmen que ahí la iban a custodiar hasta el Hotel Plaza y allí teníamos que hablar con el personal médico para que autoricen que vaya hacer el aislamiento en mi domicilio”.

La mujer manifiesta no estar vacunada y que sólo quería estar en su domicilio sin arriesgar a nadie, al llegar al Hotel debía esperar la autorización de la Dra. a cargo, pero las horas pasaban y no sucedía nada hasta que en un momento su madre le pide al policía para poder ir al baño, pero cuando estaba por bajar de la camioneta le advierten que si ponía un pie fuera quedaba detenida en un centro de aislamiento por poner el riesgo la vida de las personas, a todo esto su hermana que estaba allí acompañándolas increpa al efectivo diciéndole que era inhumano ya que hacía horas que estaban allí.

“Cuando se hicieron las 6 de la mañana le pedí por favor al policía que nos den una solución sobre todo por mi madre que es una persona grande con problemas de ataque de pánico y ansiedad, entonces el efectivo le dice que hay que ir de nuevo a Mansilla para que el doctor de turno firmé la orden de aislamiento para hacer cuarentena en nuestra casa, cuando le planteó que estábamos cansadas y por qué no llamaban por teléfono, me dice que era eso o un centro de aislamiento, por eso decidimos volver con la custodia policial que nos acompañó hasta la entrada de Herradura, ahí los perdimos, cuando lo vuelvo a llamar me dicen que iban a mandar al móvil pero pasaron 40 minutos y no llegaba nadie, al rato me llaman y me dice que vayamos nomás a la casa pero que me busque un abogado porque me iban a armar una causa“, explicó.

Además sostuvo que le expresó al oficial que eran dos mujeres solas que no podían jugar con ellas de esa manera, en un total acto de cobardía, luego regresaron a sus domicilios en dónde las 9 de la mañana llega un móvil policial, para contactar de que estaba allí por su voluntad y que se negaba a ser un aislamiento en un CAS, luego le colocan una custodia policial.

“El allanamiento fue de terror, rompieron la puerta, entran y dicen tírese al piso y me agarran del pelo, me tiran al piso, me pisan la espalda y me pusieron las esposas”

“Estaba en mi casa cuando escuchó una patada en el portón, ellos ingresaron no golpearon nunca la mano, me asustó al oír esa patada, con la segunda rompen la puerta entran no sé cuántos pero eran muchos, se llenó mi casa de policías, me dicen tírese al piso y me agarran del pelo, me tiraron al piso le pisaron la espalda y me pusieron las esposas, hay videos de esto”, aseguró.

“Yo hago llamar a mi hermana quién vino con mi cuñado entonces llama al abogado Suizer para que esto salga a la luz las atrocidades qué hace el gobierno que en vez de cuidarnos porque somos personas, no somos monstruos ni delincuentes, es más ellos me robaron plata de mi domicilio, ese día que ingresaron me faltó dinero”, denunció.

Por su parte afirma que siempre colaboró con todo no se negó a hacer el aislamiento no violó la cuarentena, tampoco le leyeron la orden de allanamiento, ni su abogado ni ella vieron tal orden judicial, sólo fueron 15 policías que atropellaron su domicilio, siendo las mujeres policías quienes la trataron peor porque le pisaron el hueso de la espalda y hasta ahora le duele la columna, aseguró.

Mayorquín dijo “Qué poco respeto tienes porque son mujeres como yo fue lo que le dije a las oficiales, qué denigración hacia ustedes mismas como mujeres, pero se burlaban de mí, me decían que me calle la boca quién creía que era yo que no tenía derecho, el daño psicológico coma moral y físico que me hicieron no tiene nombre porque yo no vengo de una familia de delincuentes ni que vive del Estado sino de una familia laburadora, todo lo que tenemos viene del sacrificio de mis padres para que esta gente venga rompa tus cosas entre en mi intimidad y te haga sentir humillados y sin derecho a nada“.

Para culminar agregó que “sentí mucha impotencia porque no merecía que me tratarán de esa manera sólo por tener coronavirus, pero quiero que dejen de mentir de que no rompieron la puerta, me golpearon y esposaron, y que se sepa que ella está en contra de su voluntad en ese centro de aislamiento sin saber que le pueda llegar a pasar, lo cierto es que luego de que esto pase, piensa presentar acciones judiciales para que se haga justicia y apresen a los verdaderos delincuentes. Basta de estos atropellos, los ciudadanos no son delincuentes sólo quieren vivir sanamente, porque el gobierno hace un año y medio que los viene enfermando asustándolos, por eso la gente tiene miedo a hisoparse porque dar positivo es un delito en Formosa, pero lo real es que no cuidan a la gente y ellos son el peor virus”.

