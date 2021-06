MERCADITO: Abrieron sus locales y cayó Refsa para notificar cortes

21

Varios comercios de la zona del Mercadito por la calle Belgrano y Brandsen fueron notificados por agentes de Bromatología y personal de Refsa, para que cierren sus locales o de lo contrario se les labran multas y se procede a cortar el suministro de energía eléctrica. Pese a la prohibición que existe por parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, desde la empresa que distribuye la energía eléctrica, Refsa, los están notificando y cortando el suministro.

Recordemos que, de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia, los comercios de este rubro, no pueden abrir sus puertas al público y la modalidad de venta solo puede ser a través del “take away” o con delivery.

Sin embargo, varios de ellos reconocieron que no pueden pagar los gastos ni de la luz ni otros impuestos si no trabajan; y si intentan hacerlo, ocurren este tipo de cosas insólitas, en que se procede a cortarles la energía para que no trabajen.

