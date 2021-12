Metrofano denunció que en Villa Dos Trece, ocurren asesinatos muy graves que quedan impunes amparados por la política

33

El ex concejal Pablo Metrofano en comunicación con Radio Parque cuestiono la inseguridad en la localidad de Villa Dos Trece y denunció brutalidad policial, hechos de torturas y golpizas en la comisaría y crímenes sin resolver amparados por efectivos de la policía y del poder judicial .

El sábado antes de las elecciones apareció en un basural tirado un hombre conocido como Manucho, con muchos golpes y con un cuadro de salud preocupante a causa de la paliza que le propinaron, la versiones que lo trasladan a la capital en dónde falleció, lo cual preocupa al distrito porque sería la tercera muerte en estas condiciones.

El ex concejal Cacho Metrofano de Viila Dos Trece expuso que lo que sucede en la localidad es algo inexplicable, aunque siempre confían en la justicia y en la policía de que los hechos graves cómo ser asesinatos que deben ser esclarecidos, porque creíamos que no existen los crímenes perfectos, pero evidentemente no es así al menos en Villa Dios Trece, indicó.

Ya son dos hechos graves de asesinato, uno ocurrido en colonia San Simón de un señor de apellido Ojeda que fue un hecho aberrante y en la escena del crimen había elementos suficientes para poder encontrar al culpable, pero nunca se lo identificó, posteriormente a 150 metros de la comisaría en el predio de una cancha de fútbol, se produce otro asesinato de una mujer y también había rastros de sangre en la escena del crimen, pero tampoco se pudo determinar quién fue el responsable, objetó.

Ahora nos encontramos con un hecho más que grave porque a Manucho Ríos lo conocemos qué es un muchacho que se crió entre nosotros y el día viernes estuvo charlando conmigo, luego perdimos contacto y nos enteramos el día lunes 15 de noviembre de que lo encontraron en un estado muy delicado totalmente golpeado y luego perdió su vida, contó.

Recién ahora empiezan a salir elementos que nos llaman poderosamente la atención porque evidentemente alguien trato de tapar un montón de cosas, porque ahora nos enteramos que el 13 de noviembre Manucho fue detenido por la policía, cómo lo llevaron a hacer un control médico en dónde en teoría no tenía ningún rasgo de violencia, y después nos encontramos con la novedad de que aparece tirado en un basural con un golpe muy grave en la cabeza, y nos enteramos también de que estarían 3 agentes de la policía en disponibilidad elemento que no es ajeno a este hecho, enunció.

El ex legislador manifestó qué tienen información extraoficial de que el resto de la guardia de ese día también habría sido trasladado cómo es muy reciente están en proceso de averiguación pero todo hace suponer de que en Villa Dos Trece existen hechos graves, que quedan totalmente impunes amparados por la política, acusó.

«Tenemos para hacer un libro con hechos que son graves y que no se han podido determinar los culpables en la localidad, y ahí es cuando se empieza a hilar más fino y vemos que esto pasa cuando la política se apodera de las instituciones, porque esto hay que decirlo, las instituciones provinciales están sometidas a la política, y eso están llevando a qué ocurran estos tipos de hechos graves, y que terminó en este caso con la vida de Manucho Ríos”, cuestionó.

“Alguien tiene que dar la explicación de por qué están en disponibilidad tres policías y porque el resto de esa misma guardia habría sido trasladado ya que la versión oficial es que en esa guardia en que fue detenido muchos presos escuchaban como este hombre era torturado, se quejaba de los golpes que recibía y esto no es la primera vez hay muchos casos de este tipo en dónde llevan al detenido al hospital, le hacen el control médico y después de que lo traen de hacer este control sufren todo tipo de golpes», expresó.

Metrofano dijo que existe otro muchacho que también fue violentamente golpeado por la policía, es decir es un proceder habitual en el pueblo, por eso espera que este tipo de hechos como los de Manucho, el fiscal que es el que tiene que investigar actúe, investigué y llegué hasta las últimas consecuencias, reclamó.

Los formoseños ya no confían ni en la justicia ni en la propia policía, esto es lamentable y triste porque se pueden tener diferencias políticas que se dirimen en una elección, pero después debe seguir la vida normal es decir que si se comete un delito debe caer todo el peso de la ley, pero nunca bajo ninguna circunstancia la policía puedo utilizar métodos que las hagan acordar a la dictadura militar, remarcó.

Si observamos meses atrás se puede ver como las fuerzas de seguridad actuaron en contra de todos los formoseños, por lo tanto este tipo de hechos ya no llama la atención que estén ocurriendo en la provincia de Formosa, concluyó.

