Mientras Insfran hipócritamente saluda a periodistas, por el otro pone como vocero a un personaje grotesco y pervertido que descalifica a periodistas y medios no gildistas

Mientras el gobernador hipócritamente saludó por el 7 de junio a los trabajadores de prensa al conmemorarse el Día del Periodista, por el otro lado insensata o escleróticamente pone al frente de las conferencias a un personaje que, montado en su inmensa soberbia y egocentrismo, se dejó devorar por el personaje que creó, y desde la inmensa tribuna y poder que irresponsablemente le confirió impunemente agrede, desprestigia y persigue a los periodistas y medios de prensa no oficialistas, por el solo pecado de no ser obsecuentes gildistas.

El saludo conceptuoso del gobernador Gildo Insfran, se contrapone abierta y frontalmente con la permanente actitud soberbia, cínica, hipócrita y sicopática del nefasto ministro de “Gobierno, Inseguridad e Injusticia” Jorge Abel González , a quien parece haberle transferido parte de la Suma del Poder público de que goza hace más de 25 años.

En el día del periodista, los trabajadores de prensa, todos, no tienen nada que festejar ni los que tienen la suerte de trabajar para un medio independiente, ni los diarios decanos de la provincia, como tampoco los trabajadores que prestan servicios en medios del Estado, o en los medios que tienen la suerte de recibir la pauta oficial, por el grotesco y perverso ministro, que culpa de las atribuciones que le da Gildo Insfran se cree Dios, humilla y somete a unos, corrige y quiere imponer títulos y tapas a otros, y denigra, desprestigia a otros.

El omnipotente Ministro Jorge González, no solo se da el lujo de encasillar en indeseable “Prensa Partidaria” al periodismo no obsecuente del Gildismo, sino que desde las parodias de conferencias, se atribuye –también por la irresponsabilidad senil de Gildo– del poder para discriminar, y no responder las preguntas a los periodistas que no les gusta la cara, donde trabajan, o como piensan.

Eso no es libertad de prensa, ni respeto a los trabajadores de prensa, no hay nada que festejar, y en este marco de degradación de la profesión, generado por culpa de Gildo Insfran, no hay lugar para su hipócrita y cínico saludo.

