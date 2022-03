Miguel Montoya: «Insfran perdió la empatía con la realidad de los formoseños»

63

El diputado provincial de la UCR, Miguel Montoya, cuestionó al gobernador Gildo Insfran en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias. «Insfran perdió la empatía con la realidad de los formoseños» cuestionó.

«Cree que vivimos en una provincia utópica que no tenemos. Dice que somos la provincia que más empleo privado genera en todo el NEA, que tenemos un sistema hospitalario que es un hito en todo el país» expresó Montoya.

«Afirma que tenemos red fibra óptica que lleva Internet de calidad y red de agua potable hasta la última comunidad originaria del extremo oeste de nuestra provincia. Que tenemos un plan de soluciones habitacionales que es envidia en el resto del país. En fin, el paso del tiempo indefectiblemente tiene consecuencias en su capacidad de observar la realidad»

«Las gestiones que exhibe como soluciones son las pocas que llegan del gobierno nacional, no mete la mano en el bolsillo para ayudar concretamente a nuestro productores agropecuarios, exenciones impositivas (no plan de pagos) vacunas antiaftosa para los ganadores, aportes no reintegrables para los agricultores, eso deberia haber anunciado hoy» finalizo Montoya.

