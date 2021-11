Milei afirmó que “Gildo Insfran mandó a declararme persona no grata porque es autoritario y porqué la Casta tiene Miedo”

63

El economista y referente de los libertarios Javier Milei aseguró a Radio Parque que el hecho que Gildo Insfan haya usado a sus esbirros y a los sellos de goma para lanzar la campaña #FueraMilei, es la demostración más palmaria que él (Gildo Insfran) es un autoritario, que su régimen es totalitario y que la casta en Formosa tiene miedo a la libertad.

El libertario en dialogó con Radio Parque aseguró que los ataques recibidos por parte del oficialismo provincial cuando vino a Formosa a respaldar a los jóvenes Agustín Rojas y Adrián Gamarra, fundadores del partido en la provincia, demostró que la casta tiene miedo, y que es no entender que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en base al derecho a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, por lo tanto no tiene nada que ver con el libertinaje, de hecho la libertad implica responsabilidad, pero ellos son los que entre más libertad y menos libertad siempre eligen lo segundo para los ciudadanos.

«Prefieren manejar ellos tu vida algo bien autoritario, básicamente la cuarentena que ha impulsado el tirano e inmoral Alberto Fernández lo ocurrido en la provincia de Formosa fue muchísimo más grave, más violento, más cavernícola, por eso fui a acompañar a un ser humano gigante y maravilloso cómo Agustín Rojas que resistió a la vocación totalitaria del régimen de Gildo Insfran», resaltó.

Además sostuvo qué abusos de Insfran no se pueden permitir porque la libertad se defiende todos los días y todo el tiempo, no se la puede dejar nunca porque los totalitarios se aprovechan cada uno de esos espacios para avanzar sobre ella.

«Las ideas de la libertad son maravillosas y valen la pena defenderlas, aquellos países que son libres son ocho veces más ricos que los reprimidos, lo mismo ocurre con respecto a la distribución que es 11 veces mejor que los reprimidos, tienen el doble de ingreso que el 80% de la población de un país reprimido, la gente en un país libre vive el 25% más, en promedio tienen el 40% menos de pobres, describió.

Por lo tanto abrazar las ideas de la libertad es abrazar las ideas de la prosperidad, pero también abrazar las ideas de la libertad es abrazar la paz porque donde entra el comercio no entran las balas, y por último debe ser uno de los aspectos más fuertes que uno tiene que dar en la batalla cultural es el plano moral, lo que hay que tener en claro es que los valores del liberalismo son los valores de una sociedad que puede vivir de modo razonable porque los valores del socialismo están anclados sobre la envidia, el odio el resentimiento como el trato desigual frente a la ley, el asesinato, el robo, significó.

Tengamos en cuenta que donde se aplicaron esas ideas nefastas siempre fueron un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y un pequeño detalle asesinaron a 150 millones de seres humanos mientras que del lado del liberalismo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con una mejor calidad y un mejor precio, con instituciones muy claras como la propiedad privada como los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la cooperación social y la división del trabajo por lo tanto es un sistema que no solo es superior en el plano cuantitativo pero sobre todo los valores morales sobre los que se construyen permiten que las sociedades puedan alcanzar la felicidad, finalizó.

