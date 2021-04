Miriam Filipini: “Los clorindenses vamos a morir por la interna Celauro- Mayans”

62

Miriam Filipini, una activa vecina de Clorinda, dijo que por la interna política partidaria peronista entre gente que responde al intendente Manuel Celauro y el senador nacional José Mayans, los clorindenses corren peligro de morir más rápidamente por coronavirus.

La grave acusación contra estos dos personajes que registran una eterna interna partidaria, la formuló en el programa “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, por FM Radio Parque.

“Acá está la feroz y eterna interna entre mayanistas y celauristas y nosotros vamos a morir por eso. Estamos en el medio de esta puja política interna, pero los ciudadanos no tenemos nada que ver con estos espúreos intereses ni tampoco tenemos que ver con estos personajes”, afirmó.

Agregó que nunca termina la interna y afloran con fuerza en años electorales, como ahora. “Es por eso que hacen mal las cosas en tiempos de pandemia por coronavirus, porque piensan más en la política que en la ciudadanía”, remató sobre el inquietante tema.

“Los clorindenses estamos con mucho miedo”

Filipini, una luchadora social de Clorinda, también hizo referencia al impactante caso del ingreso del coronavirus con la cepa de Manaos a Clorinda.

“La verdad que los clorindenses estamos con mucho miedo, porque ya se dijo que entró acá la cepa de Manaos de coronavirus. Más allá que no sea cierto, lo concreto es que nosotros tenemos la zona limítrofe con Paraguay que sabemos es totalmente permeable y siguen pasando los paraguayos para llevar remedios que allí no lo tienen”, denunció.

Acotó sobre el tema que “vienen a buscar medicamentos acá y eso pone en riesgo sanitario a la ciudadanía, y eso nos asusta porque contamos apenas con nuestro hospital y algunos centros de salud”.

Luego hizo una alarmante relevación, al indicar que “en nuestro hospital, apenas se cuentan con cuatro camas en terapia intensiva, con cuatro respiradores y nada más, que dicho sea de paso, lo inauguraron como cuatro o cinco veces”.

Siguió proporcionando datos escalofriantes sobre la manera en que en Clorinda se trata a los ciudadanos y en ese marco, afirmó Filipini que “estos días ya no hay derivaciones de enfermos graves a Formosa. Los familiares nos llaman desesperados porque ahora suspendieron las derivaciones. Ya no lo hacen. Nos llamaron mucho la semana pasada por ese motivo. Incluso una joven mujer nos hizo saber que no lograba la derivación de su madre, con graves problemas de neumonía bilateral, que tras esperar largas 14 horas, lo logró pero igualmente la mujer entró en coma farmacológico hasta hoy. Es lamentable”, se quejó.

(En la fotografía de esta nota, vemos a Miriam Filipini cuando fue detenida por la policía por reclamar libertad para los clorindenses).

