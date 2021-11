Mirka Fernández: “Quieren matar definitivamente al IASEP y también al sistema público de salud”

51

Afiliados jubilados marcharon hasta Casa de Gobierno reclamando la normalización del IASEP y en el acto la flamante secretaria general de Autoconvocados Mirka Fernández, condenó el vaciamiento de la Obra Social, y alertó sobre la pretensión del gobierno provincial de estatizar las prestaciones para quedarse con el dinero de los aportes de los trabajadores.

Llámalo como quieras, que te lo cuenten como quieran pero la realidad es que el IASEP no funciona bien hace varios años, que bajó distintas formas el servicio iba siendo incompleto con menos opciones y oportunidades, con turnos muy lejanos o inexistentes, bajo distintas formas o respuestas los prestadores quiénes tienen la obligación de garantizar el servicio hacían como que todo funcionaba bien pero no, estos últimos meses resulte imposible tapar el sol con las manos y los empleados del estado nos despertamos con una obra social deficitaria con deudas y casi sin servicio.

Esto no es de hoy Hace mucho tiempo que no tenemos por ejemplo dentista, hace tiempo que los vende logras de prestación limitada y si necesitas más tenes que presentar historia clínica Lo mismo sucede con los medicamentos y farmacias que no existen en el interior, dijo.

Además sostuvo que con el anuncio de ACLISA en dónde explican que no van a atender más a los afiliados del IASEP y la respuesta de los que tienen la obligación de garantizar el servicio solo dicen que se tendrá que acudir al servicio público de salud, esto debe alertar a todos y todas porque se sabe que la salud pública funciona con mucha dificultad, aún más que la obra social, por eso urge pedir soluciones y que estás soluciones las tiene que dar el gobernador Gildo Insfran.

No podemos aceptar que quiénes aportan a la obra social porque el estado es el patrón y es quién aporta la otra parte, se debe tener que descargar el servicio de esta obra en el sistema público para terminar matando definitivamente al IASEP y también al sistema público de salud, en todos estos años al instituto de asistencia social lo han ido desfinanciando y le han quitado la posibilidad de brindar un servicio, analizó.

Con los anuncios del interventor también va a significar la muerte de varios sanatorios, clínicas o centros privados, dejando sin trabajo a muchos profesionales y trabajadores de la salud, por eso la solución debe ser la mejor para todas y que todos coman, necesitamos que el IASEP vuelva a funcionar brindando los servicios de calidad, cantidad y variedad para todos y todas, por eso exigimos al gobernador porque solo el gobernador es quién decide la partida presupuestaria por la ley de emergencia económica, aseguró Mirka Fernández.

Para culminar agregó que hay que defender a la obra social tanto los jubilados como activos, todos y todas, como los empleados que dependen del estado provincial y que tienen como única opción al IASEP, por eso hay que salir a la calle a reclamar y hay que exigir a los sindicatos que lleven adelante los reclamos y al gobierno que dé respuesta de salud para todos y todas, por el derecho a la vida, por el derecho a la salud en todo momento y con el profesional que cada uno decida, por eso hay que salir a recuperar IASEP y exigir al gobierno provincial que ponga las cosas en su lugar, porque la obra social es de los empleados, porque son ellos los que aportan todos los meses y no puede ser que ahora digan que tienen que ir a sumar más problemas a la salud pública, concluyó.

