Mirna Molinas requirió a Insfrán “pronta resolución del corte de la Ruta Nacional 86”

Mediante una misiva enviada al gobernador de la provincia Dr Gildo Insfrán, la legisladora provincial del frente Juntos por el Cambio Mirna Molinas requirió “una pronta atención y resolución del corte de la Ruta Nacional 86 “Docentes Argentinos” en inmediaciones de la comunidad Qom La Primavera, a la altura del km 1340, que vienen protagonizando desde hace dos meses originarios habitantes del lugar”.

Molinas expresó que “los derechos constitucionales tutelados, tanto de los peticionantes como el de los ciudadanos que pretenden transitar por la principal vía de comunicación terrestre del norte provincial, colisionan y ponen en tensión a un creciente número de habitantes, que con la sostenida caída de limitaciones del tránsito de vehículos y personas por el tema de la Pandemia por el Covid 19 por más de 18 meses, se tienden a normalizar progresivamente.

El creciente tránsito de personas y vehículos por los caminos alternativos al corte, en su margen norte ó sur de la ruta nacional, conlleva serios riesgos para sortearlo, el movimiento de vehículos particulares, camionetas y camiones de carga y próximamente transportes de interurbano de pasajeros, pondrán en inseguridad creciente tanto a personas como a vehículos. La incidencia de las incomodidades y el cercenamiento de derechos, continuarán tensando las relaciones y de ninguna manera podemos descartar que se reiteren hechos que concluyeron con la pérdida de vidas formoseñas”.

La diputada Molinas resaltó “la ineludible e innegable responsabilidad del señor Gobernador, en la atención de la problemática hasta aquí planteada; que se reiterara y origina por el incumplimiento de ”promesas” efectuadas por funcionarios de su Ejecutivo, a habitantes de La Primavera y que se fundamentan “en reclamo de viviendas, pensiones sociales y cajas alimentarias”, al decir de los originarios, que protagonizan este corte y reclamo que ya excede los 60 días, de allí el tenor y el origen de la presente misiva”.

Por último la legisladora señaló que “la pronta atención y posterior resolución del conflicto planteado a la mayor brevedad posible, reinstalará la normalidad del tránsito sobre la ruta señalada, contribuyendo con la paz social tan declamada por todos los estamentos de la administración provincial. No es menor mi sentida preocupación, dado que mi desplazamiento y la de pobladores con los que me relaciono a diario, me imponen de la URGENCIA con la que debe ser atendida la cuestión aquí marcada, máxime teniendo en cuenta que los posibles resortes y recursos para su solución, están en la órbita de sus facultades ejecutivas”, concluyó.

