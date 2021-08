Misión Laishí: hombre denunció que le negaron el acceso a la energía eléctrica por interna política

28

Walter Ramírez, un poblador de la localidad de Misión Laishí denunció que por una cuestión “política” no puede acceder a la energía eléctrica pese a que presentó las documentaciones solicitadas para ello. El hombre que con mucho esfuerzo levantó una pieza de 3×3 en un terreno cedido por un vecino del barrio Industrial donde vive con sus hijos de 7 y 3 años, aguarda a oscuras desde hace aproximadamente un mes una respuesta por parte de REFSA.

“Yo vivo sobre una avenida principal, en una zona de ladrillería del barrio Industrial. Hace un mes que estoy a oscuras con mis hijos. Me acerqué a la oficina de Refsa con todas las documentaciones que me pidieron, me dieron el visto bueno y dijeron que sí me iban a poder bajar la luz, incluso mandaron al personal para que verifique. Yo armé para mi pilar e hice la instalación adentro de la casa”, comenzó diciendo a Expres.

Seguidamente, recordó que cuando los trabajadores de la empresa prestataria estaban bajando los cables para proceder a la conexión “el titular de Refsa Laishí, el señor Insfrán, se acercó y suspendió todo”.

Al ser consultado por los motivos de que no pueda acceder a la energía eléctrica señaló que cree que la situación surge de una cuestión política, ya que para levantar su casa tuvo ayuda del intendente local, José Lezcano; y el titular de Refsa de allí se estaría “preparando” para disputar la concejalía en los próximos comicios e ir contra los concejales del PJ del Jefe Comunal.

“Creo que tiene un tinte político, porque a mí me ayudó el Intendente, otra explicación no encuentro, no sé por qué este ensañamiento, yo no estoy con nadie, solamente quiero que mis hijos estén mejor”, dejó en claro.

Asimismo, recordó que “después de un enorme problema que tuve en Buenos Aires, hace dos años atrás decidí volver a mi pueblo con mis hijos, para que ellos tengan un futuro mejor. Desde que llegué comencé a trabajar y con lo que juntaba me compraba material para construir un hogar para ellos. Yo vivía en casa ajena y mis hijos comenzaban a molestar, entonces el dueño de este lugar me cedió un espacio para que me instale. Todo era un monte, con mucho esfuerzo limpié y cargué la base de la casa”.

“El Intendente se acercó con su gente porque los vecinos avisaron de mi situación, él mandó al personal para que ellos me ayuden, y ahora no puedo acceder a la luz”, continuó.

Cuando se le preguntó por la respuesta que recibió de la empresa contó que “ahora me dicen que el terreno que habito no está en condiciones y por eso no me van a bajar la luz, pero yo estoy sobre una avenida principal y todos los vecinos cuentan con energía eléctrica, si era por las condiciones nadie tendría luz”.

“El mismo día que a mí me negaron la luz le bajaron a un vecino del otro lado, entonces no entiendo por qué la discriminación. A mí me dieron el ok, incluso vinieron a verificar la zona donde pedía la instalación. Cuando vieron a trabajar y yo estaba ayudando a estirar los cables, luego me llaman para que vaya a la oficina para hablar, mientras fui a ver eso el titular de Refsa llegó con su camioneta y les dijo que junten todo y se vayan”, aseveró Ramírez.

Y confió: “me dijeron que el terreno donde estoy no está en condiciones y por eso no voy a tener energía eléctrica. Pero no sé qué lógica usan, porque mis vecinos están en la misma zona que yo”.

“Cuando yo le reclamé me dijeron que el transformador no va a dar abasto, les dije que voy a poner dos focos y una estufa para mis hijos, no tengo electrodomésticos ni nada, cómo voy a hacer que se sature el transformador, es una locura eso”, reconoció indignado.

Finalmente expuso que es injusto lo que sucede con él y clarificó que no busca que le “regalen”” nada ya que abonará el servicio. “Puse el pilar y obviamente voy a pagar la luz, lo único que quiero es que mis hijos tengan una mejor calidad de vida. Refsa es una empresa que debe dar respuestas a los formoseños, es un derecho la luz, no entiendo la discriminación”.

